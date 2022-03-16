有片｜小猩猩向遊客扔石頭　遭猩爸擸樹枝狂毆教訓　結局笑爆網民

【生仔要考牌系列】動物界原來也存在「熊孩子」的家庭教育。微博近日瘋傳1段影片，片中見到小猩猩被年長猩猩用樹枝狂打，原因是牠百厭，不斷向遊客丟擲石頭，故被長輩執起樹枝毆打教訓。片段上載2天已吸引逾1500萬人次觀看，不少網民都指有趣好笑，大讚「猩猩都知道教育孩子呢」、「良好的家庭教育」。



微博瘋傳1段影片，可見小猩猩被年長猩猩用樹枝狂打。（微博影片截圖）

微博周日（3月13日）起瘋傳1段約9秒長的短片，題為「小猩猩用石頭扔遊客，爸爸看到後狠狠的教育了它」。片中見到有小猩猩向遊客拋擲石頭，畫面一轉即見其身後有1隻體型較大、較年長的猩猩拿起樹枝慢慢走近，不一會小猩猩回頭見到年長猩猩大表驚訝，可惜為時已晚，年長猩猩揮舞樹枝不斷打孩子，孩子則一路敗走，直至離開畫面。

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片段引來網民爆笑，上載約2天已有超過1500萬人次觀看。有網民笑言，「猩猩都知道教育孩子呢」、「真的會笑死哈哈哈哈，這個爸爸行啊，熊孩子真教育」、「所以靈長動物智商是真的高」、「比有些人類家長還懂事」「良好的家庭教育」。也有網民建議「在有熊孩子的公共場所循環播放」。

片段：按此