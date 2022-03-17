私家車疑踩錯油門直駛入車位撞前車　網民質疑爭位惹禍：捷足先撞

為了泊車可以去到幾盡？網上流傳「車cam」短片，顯示1輛灰色私家車在停車場內連接兩層的斜路旁泊車，其間另一金色私家車從下層駛至，司機剎車閃避時疑踩錯油門導致高速直駛車位並撞向前車。影片引來駕駛者討論，不少人質疑金色車司機有意「打尖」爭位導致意外，笑指畫面解釋了插隊的後果，「捷足先撞」、「嬴咗個位，輸咗架車」。



網上流傳「車cam」短片，顯示1輛金色私家車於停車場內，疑踩錯油門導致高速直駛車位並撞向前車，影片引起網民討論。（fb「「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」影片截圖）

相關「車cam」短片昨晚（16日）被上載至facebook群組「心駕駛(討論別人同駕駛態度)」，旋即引來熱議。片段可見，灰色私家車於停車場內打算以後入方式泊車，由於車位面向連接上下層的斜坡，另1輛金色私家車從下層駛至時，未及留意正在倒車的灰色車。

金色車上斜後才發現灰色車，原本打算停下待對方泊好後才轉彎，惟司機疑誤將油門當成剎車掣，導致車輛突然加速，直駛進泊車位後再撞向前車，發出兩聲巨響。本來仍在倒車的灰色車司機見狀即時下車了解，似乎也對意外感到非常驚訝。

事發經過逐格睇▼▼▼

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片段並未交代事件中金色車司機有否受傷，以及車輛的損毀情況，但已引來不少駕駛者討論。有人質疑金色車司機有意「打尖」爭泊車位肇禍，揶揄「手車幾好喎，車頭入得幾直幾爽手，冇撞到左邊架車」、「咁樣去霸位畀佢贏」、「嬴咗個位，輸咗架車」、「兩聲，賠人哋架車，唔知使唔使賠埋幅牆」。

不過也有人認為車位位置影響較大，估計司機未及反應而踩錯油門，事件全屬意外，與插隊泊車無關，「永遠都唔泊啲路口位就啱」、「與其話搶位，似係踩油門當brake撞完車再撞牆」、「呢啲盲位最攞命」。

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