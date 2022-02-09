西貢停車場$150全日泊　泊一日半竟收$1100　司機睇漏幾隻字呻笨

泊車前看清楚收費說明是常識吧！有司機在facebook群組上發文，稱自己早前在西貢泊車前，看到停車場提供150元的全日泊優惠，於是將車停到停車場內，不料一日半後離開停車場時卻被收取高達1100元的停車費。他這時才知道原來全日泊優惠只限周一至四，他泊車時是周五所以沒有優惠，提醒大家要小心注意。



樓主以為可以享有$150全日泊的優惠，離開時卻被發現收取高達1100元停車費。（GettyImages）

該名司機在facebook群組「泊車優惠及收費情報區（香港）」上發文，指知道事件是自己沒有留意，「預咗被人話，我都要提下其他師兄」。他指自己在西貢一個停車門門口看見「大大隻字寫住150全日任泊」，於是就「入去泊咗日半」，不料「出到嚟（停車費）1100元，嚇到我叫咗出嚟」，之後才發現全日泊只限周一至周四，「講真我哋揸住㗎車邊可以停喺度慢慢望完先入去，所以提下各位師兄小心小心」。以該停車場周末每半小時收費19元計，該司機應該泊車約29小時。

不少網民表示類似做法在不少停車場都有，「陌生地方小心泊」，「好多停車場星期五、六、日都冇日泊」、「試過睇咗半小時做一小時」，建議樓主未來出發前預先做好資料搜集，避免發生類似意外。不過亦有人質疑相關重要字眼的字型太細小，「提示嘅字應該同價錢差唔多大，揸緊車點睇到咁細隻字呀」、「屬誤導，重要嘢要寫大啲」。

（facebook群組「泊車優惠及收費情報區（香港）」）