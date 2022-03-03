私家車違泊閘口　遭6字紙條霸氣鬧爆　網民：對自私精唔使禮貌

「車閘門口，請勿阻塞」，很多建築物的車閘口都會貼上告示，提醒駕駛者勿阻擋出入，但亦有不少自私的人視而不見。網上近日流傳照片，顯示屯門1座教會門外有私家車停泊，完全阻擋車場出入口。有人則留下紙條，粗口鬧：「X你識唔識字？」霸氣得讓網民讚好，「對付呢啲自私泊車，禮貌可能是多餘」。



網上流傳照片，顯示屯門1座教會門外有私家車停泊，完全阻擋車場出入口，（FB「車cam L（香港群組）」）

有網民在facebook「車cam L（香港群組）」分享多張照片，顯示屯門新墟1座教會建築物車閘外掛有「車閘門口，請勿阻塞」的告示，惟1輛銀灰色的私家車正正停泊在閘口位置，有人看不過眼就在其擋風玻璃上留紙條，包括「X你識唔識字？」、「仆X！」，並註明是昨日（1日）上午11時許留字。

照片引網民爆笑兼熱烈討論，有人大讚紙條內容字字鏗鏘有力，超有霸氣，但有的認為留紙條沒有實際作用，「又唔係抄牌，佢只係多張垃圾直接報警處理」、「咁都好禮貌啦，係就直接報警」，又批評違泊可恥，不留電話號碼就更過份。有網民則笑稱「識字就唔會泊喺到，佢文盲又點會識睇你寫畀佢啲字呢？」，亦有人錯重點指字條格式有錯，「下款係仆X？」，笑死網民。

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