下屬WFH拒聽電話　稱公事唔用私人手機　上司頭痕問可否當曠工

在疫情下，許多私人企業都讓員工在家工作（WFH），打電話和傳短訊就變成重要的溝通方法，但有上司最近在上班時間致電1名下屬，對方卻一直拒絕接聽，稱「唔用私人電話做公事」，令他質疑此舉是否等同曠工。



上司發文抱怨指其下屬拒絕使用私人手機接聽電話，令他很難在辦工時間找到對方。（GettyImages）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名上司在香港討論區以「WFH唔覆上司」為題發文，表示自從公司開始在家工作後，他在辦公時間打電話給其中1名下屬，但對方永遠不會接聽和回電，也無法透過WhatsApp找到下屬，估計對方已將其封鎖。他續指，由於低層職員沒有獲派公司專用手機，因此現在只能以公司電話「飛線」到私人手機。

上司無法透過電話和WhatsApp找到下屬，對方則解釋指「唔用私人電話做公事」。（Przemyslaw Marczynski / Unsplash）

樓主引述該名下屬指，拒絕接聽的理由是「唔用私人電話做公事」，加上員工指引上沒有列明相關情況，讓樓主束手無策，「如果（指引）有寫得咁清楚我就唔使咁苦惱呀」。

樓主遂於文中向網民求教，「請問WFH期間唔回覆上司電話算唔算曠工？」，大批網民則留言回應，稱樓主大可讓對方回公司上班，便能直接用公司電話工作，「私人電話唔聽咪返公司聽囉！以後無得WFH」、「如果係辦公時間應該要聽，唔聽咪取消佢個WFH」、「如果員工咁計較，可以返office做嘢，公司實有座機」。

不過，也有部份網民建議樓主不如讓公司出資買手機，既方便一眾員工，又能解決問題，「好多媽媽員工係屋企都會畀細路攞咗電話去玩，有需要咪出個公司電話囉」。

同場加映：連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我 最後結果超意外



連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我 最後結果超意外（01熱話製圖）