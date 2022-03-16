WFH逾月首外出　書局驚見小朋友打書釘　港媽嚇親：咁細都敢出街

疫情嚴峻，不少人都選擇在家避疫，不過最近有港媽在討論區發文，稱周末發現書局竟然有不少小朋友在打書釘，「真係嚇親，竟然咁細都敢出街」。後來她亦觀察到，街上有不少家長亦有帶小朋友出街，「我同我老公都嘩嘩聲」，心想對方是否康復者「所以咁大膽」。有網民認為現時外出消閒的人的確大膽，但亦有認為疫情持續逾2個月，每周外出1天「放風」亦可以理解。



港媽在疫情下外出上班1天，發現街上竟然有不少人外出，感到驚嚇。（Getty Images）

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港媽在親子王國討論區上發文，稱自己已經1個月沒有出街，由於要回公司取東西作辦公之用，所以決定外出，回程順道去書局買暑期練習給小朋友。港媽沒想到「喺書局見到好多小朋友坐低睇書，介乎幼稚園至初小，真係嚇親，竟然咁細都敢出街」。她其後乘車回家，再發現不少大人都帶同小朋友外出，「我同我老公都嘩嘩聲！點解咁大膽？小朋友好細個㗎咋，仲要一街都係！」，「唔通佢哋已經中完好返所以咁大膽？」。

港媽質疑，現時街上有不少人外出，是否因為都已經康復身懷抗體。（Getty Images）

有網民留言表示認同，說現時仍然外出的確大贍，「乜人都有，堂食都唔少」、「今早見美心早餐時段，堂食爆滿，下午去買嘢，見壽司郎仲要排隊，等堂食」。不過亦有人指，外出的人或許已經康復，因而較有信心外出，「可能佢哋已經中完好返所以咁大膽」、「如果我全家中完好返，我都會出去」。

最後亦有網民提到，第五波疫情已持續超過2個月，外出放風並不為過，「可能人哋都係1星期出嚟1日鬆一鬆啫，難道真係日日困係間屋咩」、「今波疫情1月中到而家3月中了，接近2個月時間，坐監都要放風嘅」、「曬下太陽活動下，輕鬆面對疫情」、「之前冇咁多，唔知係咪真係放暑假，唔使上網課出晒來」。

（親子王國討論區）