皇后山邨隔離單位滿布糞尿垃圾　牆壁天花遭殃　網民：難為清潔工

本港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，部份確診者被送往不同檢疫設施強制隔離。網上流傳相片，指有入住粉嶺皇后山隔離營的市民在單位內遺下排泄物及食物殘渣等垃圾，離營後單位內的地下、床墊，甚至是牆壁及天花亦有疑為大小便污漬，疑是有意抹上。不少網民看過相片均感嘩然，批評涉事隔離者行為極度缺德，又慨嘆負責清潔的職員非常無辜。



網上流傳相片，指有入住粉嶺皇后山隔離營的市民離營後，單位內的地下、床墊，甚至是牆壁及天花亦有疑為大小便污漬，疑是有意抹上。（fb「全港抗疫分享交流區」圖片）

政府上月宣布，徵用新落成、仍未入伙的粉嶺皇后山邨第1座、第7座作社區隔離設施，各提供1,279個單位。昨日（16日）有網民於facebook群組「全港抗疫分享交流區」貼出相片，指有缺德市民入住皇后山邨隔離設施後將單位「大反轉」。

樓主指涉事單位位於皇后山第1座（皇溢樓）39樓，相片可見，單位地下滿布廁紙及水漬，附近亦有疑為食物殘渣，衛生非常惡劣。不過最過分的，是單位內提供予隔離人士的床上，竟有大量廁紙及疑為糞便的明顯啡色污漬，而地下、牆身、燈掣及天花亦沾有同類疑似排泄物污漬，疑有人刻意抹上破壞。

樓主狠批涉事入住者缺德，又指當局早已登記個人資料，必定能追究責任，「你唔想住可以唔住，你入住有你個人資料、有你身份證、有你地址、有你電話，你覺得走到？唔好難為啲職員喺疫情之下同你清潔屎屎尿尿！仲有間屋之後要畀人哋住㗎！」。

慎入！單位慘況：

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網民看過相片也直斥惡心，批評涉事入住者行為過分，認為政府應循法律途徑追究，「呢啲應該要索償清潔費，加埋告佢傳播病毒，咁才會有阻嚇作用」、「咩人嚟㗎？真正刁民係咪要玩check out？破壞公物告佢啦，酒店都要畀額外清潔費，呢啲人真係好垃圾」。不過也有人質疑入住者或有精神或情緒問題才會作出相關行為，「壓力爆煲？」。

亦有網民慨嘆，缺德「元兇」離營後未知是否需要承擔後果，但已難為了負責清潔的職員，「幾唔鍾意都好啦，畀佢住呢度隔離已經非常好」、「清潔人員慘啦，人哋都係打份工」、「搵返佢畀返清潔費」、「清潔工作打份工好辛苦㗎，正人渣」。

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有獲分配入住新田社區隔離設施的港男於討論區發帖，分享於新田隔離的生活，包括設施、廁所環境、食物、是否有門鎖及櫃鎖等，感嘆他一入住就遇到「漏水」情況，而且由於房櫃無鎖，私人物品要隨身，「沖涼超麻煩」。而最令他困擾的，是新田隔離設施房內手機網絡接收，「收唔到呀，窗邊先收到」，又提醒由於淋浴間只有一個掛勾，「要帶袋過去袋晒啲嘢」。

