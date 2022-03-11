確診被送新田方艙醫院　港男分享見聞必備物品　呢個問題最煩惱…

【新田隔離設施／方艙醫院】本港第五波疫情仍然嚴峻，繼青衣方艙醫院後，新田隔離營等多個隔離設施陸續啟用。有獲分配入住新田社區隔離設施的港男於討論區發帖，分享於新田隔離的生活，包括設施、廁所環境、食物、是否有門鎖及櫃鎖等，感嘆他一入住就遇到「漏水」情況，而且由於房櫃無鎖，私人物品要隨身，「沖涼超麻煩」。而最令他困擾的，是新田隔離設施房內手機網絡接收，「收唔到呀，窗邊先收到」，又提醒由於淋浴間只有一個掛勾，「要帶袋過去袋晒啲嘢」。



有港男於連登討論區以「是咁的，人在新田隔離營」為題發帖，指由於自己大廈污水呈陽性被圍封強制檢測，確診後即被送往新田隔離設施。

新田方艙內有兩張單人床及一張碌架床，即共4張床。（連登討論區）

根據樓主上載的新田隔離設施照片，房內有兩張單人床及一張碌架床，即共4張床，而他暫獲安排一個人入住。惟他感嘆入住時「冷氣又唔幫我開，（手機信號）又收唔到，又話新起一嚟就漏水…」。不過最令樓主困擾的，是手機信號及網絡問題，「收唔到啊，窗邊先收到」。

樓主亦分享了新田隔離營內膳食，包括涼瓜排骨飯及火腿麵包等，尚算清淡。他形容，「啲飯一嚿嚿，啲汁無味可能我病咗掛」，早餐則「原本9:00到嘅早餐10:30先到，基本上火腿同蛋原有味道嘅嘢唔會難食，麵包算係幾鬆軟，豬扒就冇味仲要乾晒身，勁難咬」。

至於廁所，根據樓主上載的照片，有一格格座廁，亦有多個尿兜，與一般公共廁所相似，並設有淋浴間。樓主指出，其房間與廁所相距約30米，但由於新田房櫃沒有鎖，私人物品要隨身，「沖涼超麻煩，唔打算再沖」，又提醒由於只有一個掛勾，「要帶袋過去袋晒啲嘢」。

樓主另提到，新田隔離營內住客可外出，並分享了住客晨運照。

樓主另提到，新田隔離營內住客可外出，並分享了住客晨運照。（連登討論區）

帖文引來網民熱論，不少人都祝願樓主早日康復，亦有網民建議樓主可領取一些杯麵零食，「食下嘢冇咁苦悶」，又認為「自己1個1間房好過同陌生人一間房」。

保安局長鄧炳強今早（3月11日）於電台節目強調，政府設立社區隔離中心是希望防止病毒擴散，「染了疫，不希望惹到家人及朋友，除了是法例要求，亦是做市民責任」。鄧炳強又說，隔離設施部份較好，部分則較基本，但市民不能選擇，亦不能拒絕隔離令，若有關市民拒絕，當局會派人上門解釋，再拒絕就會採取法律程序。

同場加映：初陽被送青衣方艙醫院 港男分享隔離見聞必備物品 最苦惱係呢樣

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，港府在國家建築隊支援下加緊興建8個社區隔離及治療設施（或稱方艙醫院），其中青衣方艙醫院已完成搭建及啟用。有輕症確診者在網上分享入住見聞，稱環境沒想像中惡劣，形容共用廁所和沐浴間與體育館相似，雖然使用的洗手間全是座廁，但第二日衛生情況已欠佳，最苦惱是房間未能上鎖，需跟同房家人輪流外出如廁，並提醒風筒、日用品及娛樂用品等都必須自備。

網民指，即使夜間上廁所都要外出，方艙範圍尚算光猛。（連登討論區圖片）

青衣隔離設施（方艙醫院）已投入運作：