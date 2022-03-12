確診11日被送新田方艙隔離　住一晚就離營　港男：送我入嚟做乜？

第五波疫情仍然嚴重，多個社區隔離設施陸續啟用，不少輕微症狀的確診者都送入營。有網民投訴指，自己由3月1日確診至今一直居家隔離，前日（10日）所住大廈被圍封強檢，翌日即被安排送往新田方艙醫院隔離，惟入住一晚後就收到衛生署離營訊息，令他感到無奈，「咁你送我入嚟把X呀？」。



該網民在連登討論區以「尋日俾人送咗入新田，瞓咗一晚就話走得」為題發文，指自己2月25日遞交深喉唾液樣本收集包（口水樽），3月1日收到衛生署訊息證實確診，前日所住大廈需要圍封強檢，翌日則收到通知需送往新田方艙醫院隔離。

有網民投訴指，自己由3月1日確診至今一直居家隔離，前日（10日）所住大廈被圍封強檢，翌日即被安排送往新田方艙醫院隔離，惟入住一晚後就收到衛生署離營訊息。（連登討論區）

他向職員解釋自己是獨居，並已居家隔離11天，「都話唔得，一定要入營」，惟有執齊行李接受安排，「連枱機電腦都搬埋入營」。惟入住一晚後竟收到訊息，稱根據記錄為其確的第7天，正處理離營安排，只要在房間內接受快速測試呈陰，就可以即日離營。

港男指自己已準備好入住多天，攜帶了2個行李箱1個背囊入營，「連電腦都駁好，準備同佢大戰14日」。（連登討論區）

樓主批評政浪費資源，訊息混亂，「10/3圍封完，11/3又send SMS話我陽性」，又指自己已準備好入住多天，攜帶了2個行李箱1個背囊入營，「連電腦都駁好，準備同佢大戰14日」。他相信自己是因申報確診日期為2月25日，「佢又有Record（記錄），所以先咁快」。

根據政府公布的提早完成隔離和家居檢疫條件安排，已入住社區隔離設施的感染人士和尚待入院人士若已接種至少兩劑新冠疫苗，將可以在檢測陽性後第6天及第7天，進行快速測試。若他們在這連續兩天的快速測試均取得陰性測試結果，將可以於第7天提早離開社區隔離設施或家居，如常生活；若他們在這連續兩天的快速測試至少取得一次陽性測試結果，及後可每日進行快速測試，只要連續兩天的結果呈陰性，亦可離開社區隔離設施或家居。

政府表示，目前以接受檢測或接收樣本翌日為第一天，如無接受檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第一天。

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有獲分配入住新田社區隔離設施的港男於討論區發帖，分享於新田隔離的生活，包括設施、廁所環境、食物、是否有門鎖及櫃鎖等，感嘆他一入住就遇到「漏水」情況，而且由於房櫃無鎖，私人物品要隨身，「沖涼超麻煩」。而最令他困擾的，是新田隔離設施房內手機網絡接收，「收唔到呀，窗邊先收到」，又提醒由於淋浴間只有一個掛勾，「要帶袋過去袋晒啲嘢」。

