大東山拾iPhone 12 Pro　遺一整年仍能開機　山友急尋失主

iPhone手機動輒要價數千甚至過萬元，不小心掉失一定非常「肉赤」。有連登仔今（17日）發文，表示日前行大東山時撿到1部iPhone手機，拿回家中充電後發現仍能開機，估計已被遺失在山上約1年，他公開呼籲失主盡快與其聯絡，更說「一個月無回覆就擺返原位」。



有網民日前行山時，於大東山發現1部iPhone 12 Pro。（連登討論區）

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樓主在連登討論區以「大東山執到電話，搵機主」為題發文，指自己2天前到大東山行山時發現1部iPhone 12 Pro，回家立即為其充電，還能順利開機。手機熒幕顯示日期為「辛丑年3月14日」，因此估計手機已經被遺失於山上一整年。

樓主發帖尋失主，並表明「一個月無回覆就擺返原位，或者扔落郵筒」。帖文隨即引來不少網民關注，有人大讚iPhone抵得住日曬雨淋，又建議樓主到行山facebook群組發文，相信能更快找到失主或其朋友，「好明顯係阿叔姨姨嚟，放上fb啲行山group啦」、「好勁，成年都冇俾人發現，落雨又浸唔壞」、「行山跌iPhone，事主嗰陣應該好肉痛」、「拎去Apple，有登入Apple ID應該搵得返」。

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