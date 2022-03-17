市民疑網上轉售政府抗疫包圖利　8支快測$100　職員：幾十蚊都呃

本港第五波疫情持續，面對大量確診者需居家隔離檢疫，政府向他們派發抗疫物資包，包括快速測試套裝及中成藥等。有負責居安抗疫熱線的職員表示，收到很多人致電反映抗疫包不足，經搜尋後卻發現，有市民疑將物資包分拆，放在網上二手拍賣平台轉售圖利，因而狠批「拎免費資源仲要拎出嚟賣，好等錢使？連幾十蚊都要呃？」。



熱線職員經搜尋後發現，有市民疑將物資包分拆，放在網上二手拍賣平台轉售圖利。（Carousell圖片）

該名接線生昨日（16日）投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指這幾天都收到不少市民來電反映抗疫包不足，因而感到可疑，遂登入二手買賣平台Carousell搜尋，結果發現有人轉售政府所派發的免費物資。從上載的截圖可見，該賣家拆售快速測試包、連花清瘟膠囊、溫度計及血氧儀，價格分別為100元8枝、30元一盒、30元一枝及50元一部。

樓主認為，物資是派發予真正有需要的市民，但「為着數而拎嗰啲，有冇諗過你咁嘅舉止，影響到好多有需要嘅人？」。他又指，很多長者都反映來電多次才成功接通，並取得相關物資，令聽者心噏，「真真正正需要支援嘅人，我哋想幫又幫唔到」。

帖文引起網上熱議，有網民批評不少人根本無需要，只是貪得無厭，抱「人有我有」心態，又指「之前檢測樽都有人炒，今時今日冇嘢好奇怪」，揶揄「佢唔拎埋張抗疫小冊子出嚟賣咪算偷笑」。不過有網民指可能物資派發有滯後，獲得物資的市民早已康復，唯有將物資轉賣給有需要的人，惟即引來反駁稱「咁應該係free（免費送）出去，唔係賣囉」。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日（17日）記者會上，被問到有關事件，她沒有回應政府有否留意有人轉售免費物資，僅稱抗疫包是政府派發給確診及居家隔離者，不希望有人從中獲利。