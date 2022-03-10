港女FB群組招生意　為居家隔離者送物資每次$100　網民批發災難錢

本港第五波疫情持續，不少人確診後都要居家隔離，如沒有其他親戚朋友協助，家中或要面臨物資不足的情況。有人卻將此視為商機，在facebook發帖招攬「生意」，表示可幫忙運送物資到確診家庭，每次收費100元，有網民批評「搵災難錢」，此時勢應守望相助，但亦有人撐收費合理，「好多人都有需要，送嗰個又搵命博喎」。



有女子發帖指如果家中有人不幸確診，患者及家屬需要留在家隔離期間，可以代買物資並送到門口，每次收費100元。（FB「大圍友聯盟」截圖）

有女子在facebook群組「大圍友聯盟」發帖，指如果家中有人不幸確診，患者及家屬需要留在家隔離期間，可以代買物資並送到門口，每次收費100元。她其後補充送貨物資限在10公斤以內，可包括口水樽、藥物、消毒用品、快速測試套裝等，並解釋自己的原意，「好多人有需要呢個服務，家家有求，又唔會欠人人情，又唔會唔好意思推」。

帖文隨即引起熱議，有網民批評樓主是「發災難財」，認為抗疫期間應「幫得就幫」，收費不合理，「100蚊都乞」、「我啲街坊好好人，佢哋輪流問我使唔使幫我哋買嘢，仲要唔收我錢送埋上嚟」，又揶揄「咁有生意頭腦，遲啲可以上市」。

有人發帖稱可代送快速測試套裝等物資到確診者家中，每次收費100元。（資料圖片）

不過有網民就認為的確有家庭需要這些服務，「唔係個個都可搵到人幫手，畀100蚊唔使出去傳畀人，呢個係負責任做法」，亦有人表示收費明碼實價，「你情我願」」、「不是個個都有能力開善堂」。有網民就建議，可按距離和重量收費，「唔使一下就100蚊，收得貴唔緊要，要合理囉」。

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