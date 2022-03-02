居安抗疫熱線職員指有市民索物資攞着數　籲留資源予有需要人士

第五波疫情幾何級爆發，確診人數屢創新高，不少確診者及密切接觸者也要居家隔離。有自稱居安抗疫熱線的政府職員近日匿名發文，指有「大量貪心的人」致電要求提供物資，批評相關市民「拎唔到着數就發惡」，強調服務為有需要人士提供。網民看過帖文也認同應將服務及資源留給有需要市民，但認為並非所有確診者也能要求親友幫忙，並非一定出於貪心，「有親人住得近又方便買嘢還好，親人住得遠或同樣中了招的就等運到」。



有自稱居安抗疫熱線的政府職員近日匿名發文，指有「大量貪心的人」致電要求提供物資，批評相關市民「拎唔到着數就發惡」，呼籲將資源留給有需要人士。（資料圖片）

有自稱居安抗疫熱線職員的網民於facebook專頁「公務員secrets」匿名發文，表示早前有市民轉發該熱線，稱只要致電便可獲政府提供大量物資如食物及日用品，導致「大量貪心的人打來要求物資」。他指有市民「以為打上來就一定有，解釋完唔轉介拎唔到着數就發惡」，或是自己並非確診者，打通熱線後直接要求將物資送往親友家中，批評相關市民「會行會走又唔自己買物資畀屋企人，要佔用真正求助者的資源」。

樓主指出，熱線服務本是用作支援有需要的居家隔離人士，「例如確診者係獨居老人，無兒女，無朋友，無人幫手買物資等，我哋有關部門才會提供支援」，又稱現時個案數目太多，未能即時處理，大部分也要延遲派送，呼籲市民若有能力便盡量自行安排物資，將資源留給有需要的人，「希望各位市民，高抬貴手，自己有能力，自己處理」。

樓主指出，熱線服務本是用作支援有需要的居家隔離人士，呼籲市民若有能力便盡量自行安排物資，將資源留給有需要的人。（資料圖片）

網民看過帖文，大部分也認同應將資源留給有需要的人，批評有能力卻故意要求政府物資「拎着數」的人無恥，「香港而家勁多呢啲人，永遠搵借口發脾氣投訴，以為咁就要畀着數佢哋」、「早幾日有人分享咗段抖音片，有位新移民先拍低開箱片，話係政府免費畀」。

亦有網民認為樓主言論過於武斷，指出一般市民若突然被要求居家隔離，或未能準備適當物資，亦未必有親友提供協助，因而只能向政府求助，認為並非人人也是出於貪心，「將心比己啦，你成家中晒，想request物資無可厚非啦！又係政府叫人中咗唔好周圍走，叫朋友親戚幫你運物資？如果搞到佢哋中咗，你個心都唔安樂啦」、「市民有需要就找政府協助係理所當然，天經地義之事，政府竟然要市民自行找其它親屬冒風險，還要義工式協助，這才是匪夷所思的行徑」。