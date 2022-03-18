大埔連鎖家品店驚見老鼠伏屍貨架　街坊喊超恐怖：即刻唔敢去買嘢

老鼠出沒注意！有網民在facebook發帖上載照片，指在大埔1間連鎖家品店，發現至少2隻老鼠伏屍在櫥窗旁，旁邊還有不少蒼蠅屍體，因而引起街坊關注，很多網民都表示驚訝，又指嚇得不敢前往購物，亦有人表示該區域一向鼠患嚴重，沒想到家品店沒外銷食品都不能倖免。



該網民昨日（17日）在facebook群組「大埔 TAI PO」發文，顯示大埔大元邨1間知名連鎖家品店，擺放沐浴露及牙膏位置附近，有2塊「老鼠膠」，而2條鼠屍則附在上面，旁邊還黏有不少蒼蠅屍體，狀況惡心，樓主也表示「路過，嚇親」、「即刻腳仔都震，毛管戙」。

照片引起網民關注，有街坊直呼「超級恐怖，即刻唔敢去買嘢」，亦有人指出大元街市出名鼠患嚴重，相信已蔓延至附近店舖，又指家品店的貨品包裝好，而且沒售賣食物，「咁都有老鼠，好難想像街市入面」。有網民就表示，半年前在該店內已經見過老鼠出沒，並有通知職員，「原來到而家都仲住喺度」。

食肆衛生狀況極為重要！早前多個網上群組瘋傳影片，指天水圍1間連鎖餐廳的分店內有巨鼠出沒，片中更可見老鼠在店門附近好奇亂竄，並跑到吹風機旁。網民看過片段都大呼可怕，直指老鼠的體型大得與貓隻相似，不禁認為牠或於店內「好食好住」，只好呼籲街坊注意防疫。

