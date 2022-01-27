圓方平台餐廳驚見老鼠　食客批職員當無事唔捉鼠　查問仲一句發難

老鼠人見人怕，如果在餐廳出沒更加可惡！有網民發帖表示，日前在九龍站圓方1間平台食肆用餐時，驚見有老鼠在餐廳內行走，惟店方只安排最近老鼠出沒位置的食客換位，然後當作若無其事，更沒嘗試尋找牠的蹤影。當樓主與員工理論時，對方竟發難指責她「坐喺附近，阻住咗佢地搬開啲枱凳搵老鼠」，令她非常無奈。



有網民發帖表示，日前在九龍站圓方1間平台食肆用餐時，驚見有老鼠在餐廳內行走，惟店方只安排最近老鼠出沒位置的食客換位，然後當作若無其事。（連登討論區圖片）

該網民在連登討論區發帖，指上周六（22日）下午1時許，在圓方1間位於港鐵站上蓋平台的食肆用餐時，驚見1隻老鼠在餐廳內行走，嚇得立即大叫「有老鼠呀！」。她指當時職員只安排最近老鼠出沒位置的食客換位，然後當作若無其事，沒嘗試尋找老鼠的下落。樓主遂主動與1名女店員理論，其間對方竟發難，「話因為我哋坐喺附近，阻住咗佢地搬開啲枱凳搵老鼠，所以乜都做唔到」。

其後1名疑似男經理走近，只跟女店員說了一句「通知咗地鐵管理處」，無視樓主的查詢，令她大感無奈，遂立即拍下老鼠相片後急急結帳離場。她補充指，全枱總值3100元的帳單已全數支付，事後亦已報食環署，但不知是否心理作崇，其中1名同行友人事後一共肚瀉了3次。

樓主指明白疫情期間食肆經營困難，但在1間人均消費超過500元的餐廳驚見老鼠，還要不作出一句道歉，「實在對衛生情況同服務態度感到非常擔憂同失望」。

有網民笑言「隻老鼠真係識食，3000蚊大餐，唔貴唔食」，亦有人批評「而家走到入鋪都若無其事喎」，認為餐廳確實處理不當。有網民則指出，圓方附近衛生環境的確惡劣，「仲好多曱甴，夜啲九龍站出去西隧轉車站個條行人路勁多」，又指「老鼠有手有腳都好難控制到佢去邊」。

食肆衛生狀況極為重要！早前多個網上群組瘋傳影片，指天水圍1間連鎖餐廳的分店內有巨鼠出沒，片中更可見老鼠在店門附近好奇亂竄，並跑到吹風機旁。網民看過片段都大呼可怕，直指老鼠的體形大得與貓隻相似，不禁認為牠或於店內「好食好住」，只好呼籲街坊注意防疫。

