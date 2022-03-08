美孚自私街坊亂掉垃圾　滋生臭味引老鼠曱甴　鄰居寫紙提示零改善

疫情期間理應特別注重個人及環境衛生，以免病毒傳播。不過有美孚街坊卻發文大呻，指新搬來的鄰居多次胡亂棄置垃圾，將整袋垃圾放於後樓梯的垃圾房門外，導致產生臭味，引來老鼠和曱甴，即使已寫紙提示亦無改善。樓主直斥相關鄰居是「自私鬼」，又稱如確認對方身份，會將垃圾放回其家門外，不會縱容對方的缺德行為。



有美孚街坊指新搬來的鄰居多次胡亂棄置垃圾，將整袋垃圾放於後樓梯的垃圾房門外，導致產生臭味，引來老鼠和曱甴，即使已寫紙提示亦無改善。（fb「Mei Foo 美孚」圖片）

「現在疫情肆虐，原來真係有咁多人好自私鬼！」該名美孚街坊於區內群組發文，稱近日有新搬來的鄰居，不時將垃圾放於後樓梯的垃圾房門口，即使已手寫告示提示，對方仍沒有改善，「今朝垃圾房剛清潔，他還是一早放門口」。樓主指，其居住樓層的垃圾房並無上鎖，不明白對方為何不願開門掉垃圾，「我諗佢直情未用過垃圾房，根本垃圾房不用匙，一推，或用腳小踢便開」。

樓主續指，該樓層的清潔工友非常盡責，但自私鄰居搬至及亂丟垃圾後，便開始有垃圾異味問題，更引來老鼠和曱甴，「這座清潔姨姨做得很乾淨，真的冇乜味，反為他們自己把垃圾房門口搞到污糟邋遢及臭氣熏天」。

樓主曾手寫告示提示鄰居，但對方仍沒有改善。他狠斥相關鄰居行為缺德，不但影響居住環境的衛生，更有機會成為播毒「元兇」。（fb「Mei Foo 美孚」圖片）

他狠斥相關鄰居行為缺德，不但影響居住環境的衛生，更有機會成為播毒「元兇」，「現在疫情，好多住低層的都選擇行樓梯，咁咪仲危險，要聞埋帶菌的臭味」，又指若確認自私鄰居的身份，將以其人之道還治其人之身，「我絕不容縱，如果我知某個單位，我會放（垃圾）在他自己門口」。

帖文引來同區街坊討論，有人直言遇上同一情況，「我嗰度早排都係咁，好易惹到老鼠㗎嘛，我頂唔順直情幫佢掉埋，都唔明係咪推一推個垃圾房門都難為佢哋」、「好多啲咁嘅人，你鬧佢都冇用，可能佢會變本加厲。通知下管理處貼下告示，有啲人係驚管理處多過驚鄰居」、「如果你肯定係邊個單位，你搬返去佢門口，加張紙貼佢門口，請佢自己放入垃圾房內，人人行過又見到」。

同場加映：走廊棄櫥櫃被管理處促自行搬運 住客囂張留言「你吹呀！」被狠批



1名石籬邨街坊日前在網上發文，指有住客將大櫃直接棄在走廊升降機門外，管理處貼上紙條提醒要自行清理理，住客卻在紙上留言回覆寫道「吹呀！就是吾（唔）搬你吹呀！」，引來網民炮轟。



有網民發文批評1名石籬邨住客將大型櫃放在走廊，拒絕自行搬至垃圾站。（fb「我們都是石籬邨長大的」圖片）

早前有街坊經過大埔半山區時，亦發現有人竟將1張雙人床褥隨便棄置在1排垃圾桶旁邊，由於該處並非垃圾站，有街坊在床褥上寫大字怒罵物主自私，「你唔係想個垃圾姨姨1個人幫你秤張床褥攞去垃圾站呀？」。「床褥大字報」頓時成為當區奇景，有網民分享至facebook群組，不少人都大讚「寫得好」，又指該位置是區內黑點，經常有自私精亂掉大型垃圾，害慘了薪金微薄兼體弱的清潔工人。

