7樓買「震樓神器」對付8樓　殃及6樓池魚：朝早6點開到夜晚10點！

網友Ben Kimo在爆料公社崩潰發文，因為他已經被吵到快炸掉：「被樓上鄰居的震樓神器吵到不能休息，從早上6點到晚上10點，對方避不出面，請問各位有沒有快速關掉振樓神的方法？樓上7樓住戶要對付8樓戶，我比較倒霉我住6樓！」
由於震樓神器是將鋼管連接頂住天花板與地板，透過馬達規律發出撞擊聲，但因為震動聲響太大，樓下鄰居也因此受害：「從早上6點到晚上10點，這誰受的了？」
「給樓上善意的提醒」 點圖看看內地的「震樓神器」宣傳圖（注意在港使用或違法）▼▼▼
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有網民建議：「那你就震7樓啊！以其人之道還治其人之身。最終整棟樓一起震！」其實之前就有住戶因為使用震樓神器而被開罰的案件。台灣汐止有男子也是因為買震樓神器「治」樓上惡鄰，結果沒治成，吵到樓下鄰居受不了提告，最後被依「社會秩序維護法」裁罰6000台幣以下罰鍰。
其他網友怎麼看？「看來是社區大樓，共振整棟樓都聽得到，相信不會只有你干擾，應該有管委會？請他們出來處理，不然就報警。」「睡不著？那就半夜3點去7樓按電鈴說要找光頭王！」「幫7樓的鄰居把8樓的趕走就好啦，這樣就不用震樓神器了。」「錄影提告比較快，新聞有報道一家賠兩家。」「千金難買好鄰居啊！遇到這種真的好崩潰啊！」
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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】