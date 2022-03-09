猛鬼板間房｜晚晚勁嘈以為鄰居開P　一問先知驚：你家好多人出入

在我中學時期，媽媽因為工作，自己獨身住在台北市中山區「翡Ｘ花Ｘ」這的板間房，這間板間房的格局是一進門就廁所，左邊就臥室，在牆邊是拉門式的衣櫃。



文：Dora Bai（發表於靈異公社）

那時我都是週末才會過去媽媽家。

記得一晚媽媽因為與朋友有約而外出獨留我自己在家，我正準備看電視時就聽到床頭的「按飄香」（手動的空間芳香劑）被按了一下，也飄出香氣。

當時沒有多想，繼續看電視……

一直以為鄰居嘈 原來竟有「其他嘢」喺自己衣櫃內「開派對」（點圖放大閱讀）▼▼▼

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後來要睡覺時又聽見衣櫃跟牆壁發出碰碰碰的節奏聲，身為孩子的我依舊不以為意，隔天我跟媽媽說了這件事情，媽媽也說「可能隔壁新鄰居在辦派對吧？他時常這麼熱鬧」，至於「按飄香」媽媽說可能是我錯覺。直到某回我們在梯間遇到了所謂的新鄰居，媽媽說：「阿弟你可不可以不要每天晚上都把音樂開那麼大聲呀！」鄰居一臉驚愕的說（他是pub DJ，回家都是早上）：「大姐，我都是這個時間才回家，你聽到的不是我這邊的聲音呀！」但媽媽這戶是邊間，也只有靠鄰居這側有人而已。

事後不久鄰居搬走了，搬走前換他跟媽媽說「大姐，你們家出入的『人』好多，你自己小心一點」，於是媽媽請了師父來看。師父說，這間屋子原本住了一位女性，後來她又呼朋引伴住在衣櫃那，所以他們每天聊天嬉鬧，至於為什麼呼朋引伴是因為我媽熱愛在屋內唸心經跟地藏經！不久我外公離世，媽媽回娘家守靈，在外公頭七前一晚，媽媽一位失聯許久的朋友致電媽媽，難過的問我媽說：「你爸爸還好嗎？」母親告知對方外公離世的事情，對方說：「會打這通電話就是在夢中她按了媽媽家電鈴，是一位皮膚白皙清秀的女子告訴她說『虧你們曾經是好朋友，你不知道她爸爸過世了喔！』」看來這位隱形房客都有在幫我媽媽看家……

網民反應：「這樣的靈界朋友其實就不可怕了」、「可能是順便供養到她了，除了開派對好像也不是很糟糕」、「是好的，如果遇到還是會怕怕」、「不要呼朋引伴好嗎XD」、「之前我聽某藝人說她住到鬼屋，但她每次快睡過頭都會被提醒該起床了，讓她覺得住那也沒什麼不適」、「唉，我媽也超愛唸經」。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】