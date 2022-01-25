自稱收數公司來電　講出個人資料催還$8000　網民悉破騙徒1句KO

年近歲晚，市民除了要做好防疫，也要防備不法之徒。有上水街坊近日發文，指收到自稱收數公司致電，對方能講出其個人資料，催促他繳還約8000多元欠款，卻未能交代欠款屬什麼機構，只不斷要求他盡快轉帳。樓主輕易識破對方為騙徒，即以1句擊退，帖文引來一眾街坊討論，有人直言收過同類電話，懷疑有機構令其個人資料外泄所致。



有網民指收到自稱收數公司致電，對方能講出其個人資料，催促他繳還約8000多元欠款，事主識破對方為騙徒，即以1句擊退，帖文引來一眾街坊討論。（資料圖片）

該名網民於facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」發文，指上周收到5字頭號碼來電，對方自稱收數公司代表，能講出其個人資料，包括正確的名字、地址以及身份證號碼，催促他繳還8000多元的欠款，更稱「已經上緊門嚟收」。樓主冷靜應對，詢問對方欠款詳情，「我問佢我差邊個銀行嘅錢，佢話唔講得，『總知就差8千幾蚊！銀行、信用卡、財務咁啦，總知你還咗錢我就話你知』」。

樓主思疑接到電話騙案，遂再追問對方還款方法，「我問佢要點還，佢話會WhatsApp我一個銀行戶口，叫我入錢入去，入咗數之後，佢就會話我知我還咗錢畀邊個」。這時樓主已確定對方為騙徒，遂直接以1句回應擊退，「我叫佢快啲上嚟收，唔好等，快啲嚟，佢就收咗我線」。他事後又詢問一眾街坊有否收到同類來電，質疑有公司或機構外泄資料，「最離譜係佢有晒我嘅個人資料，都唔知邊間嘢資料流出咗」。

事主質疑有公司或機構外泄資料，導致其個人資料被不法之徒取得。（資料圖片/GettyImages）

帖文引來討論，有網民笑言樓主非常聰明，一句KO騙徒，又建議他安全起見應備案，「如果你確定冇爭人錢嘅就報警先啦」、「會唔會有人偷信㗎，我哋村公所所有人啲信擺晒喺度自己攞」、「一路問佢爭邊個錢，佢上門又好唔上門又好，總之答唔出就一路問佢」。

亦有街坊表示遇過同一手法的來電，稱對方「一打嚟開名、ID No.，問我北區好唔好住，話我爭錢未還，話拍門無人應、寄信無回覆，話我本金同息還晒但係未還$2500手續費」。她形容來電者「把聲又𡃁仔，話唔還就做嘢，都係唔講我爭邊錢，佢代邊個收我數」，最後她只好報警備案，「咁啱嗰陣佢又打嚟，跟住兩邊溝通咗下就無再打過嚟」。

警務處網絡安全及科技罪案調查科不時都會在facebook專頁「CyberDefender 守網者」分享預防網上騙案資訊，包括每3周更新一次的「網騙高危貨品排行榜」，而且公開近日接報最多的網購騙案專頁，呼籲大家提中招。



警務處網絡安全及科技罪案調查科不時都會在facebook專頁分享預防網上騙案資訊，包括公開網購騙案專頁。（FB「CyberDefender 守網者」圖片）

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【高危貨品排行榜 (19/1 更新) 】

1.鮑魚

2.曲奇餅

3.牛扒

4.平板電腦

5.龍蝦尾

6.皇帝蟹

7.蛋卷

8.外幣兌換服務

9.燒烤爐

10.洗髮水

警方又公開了近日接報最多的網購騙案專頁，呼籲大家請勿中招：

1.Our Products

2.Daewoo 韓式

3.Shopping fun

4.Seafood groceries (Crab authentic)

5.O Caminho