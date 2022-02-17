大叔轉帳失敗站櫃員機前　好心台男協助　見5字訊息揭騙案即阻止

勿以善小而不為，舉手之勞影響力可以超越想像！有台男分享助人經歷，稱周二（15日）下午到便利店打算提款，看到1名大叔站在櫃員機前似乎非常困惑，於是好心詢問。大叔表示想轉帳給朋友，可惜一直未能成功，台男代為查看手機訊息，竟看到要求轉帳的人不斷催促，更一直說「老公好了嗎」、「老公我愛你」等，他認為大叔很有可能墮進網上情緣騙案，只好坦白講述事實，同時要求店員介入協助。



有台男到便利店打算提款時，好心幫助1名狀甚困惑的大叔，沒料意外揭發對方墮入網上情緣騙案，終阻止他轉帳予騙徒。（fb「爆廢公社」圖片）

「就在剛剛，我成功阻止了一場詐騙遊戲！」該名台男於facebook群組「爆廢公社」發文，稱周二（15日）下午打算到便利店提款並購買香煙，等待期間留意到前方的大叔站在櫃員機前很久也未完成交易，出於好心提問，「我站在他後面看他轉帳轉很久，最後我問他『發生了什麼事情嗎？』」。

該名困惑大叔即表示想轉帳予朋友，「但是怎麼轉都轉不出去」，樓主遂提出核對電話訊息內的帳戶資料以了解原因。他一看大叔的電話，便發現正在對話的女子不斷催促轉帳，「我看那個帳號就是標準的詐騙集團頭像，然後一直跟他講說『老公好了嗎』、『老公我愛你』」。之後他又查看大叔的交易紀錄，「我把他的交易明細表拿過來看了一下，我發現他的帳戶沒有設定轉帳功能，這時候我就放心了！」。

發現大叔很有機會已墮入網上情緣騙案後，樓主只能坦白說出事實，同時邀請便利店店員介入幫忙。示意圖。（《便利店新星》劇照）

發現大叔很有機會已墮入網上情緣騙案後，樓主雖感尷尬，但也只能坦白說出事實，「我真的很不好意思跟那個阿伯講，你被詐騙集團騙了」，同時邀請便利店店員介入幫忙。事後他無奈表示，自己原本「只是要領錢買一包煙」，沒料幫人揭發騙案真相，笑言「情人節剛過，身為一個萬年單身狗我很自豪」。

帖文引來網民讚好，不少人稱讚樓主主動協助大叔，才能及時阻止損失，「老人家沒人陪伴，遇到這種往往很容易就陷進去了，老年被騙情又騙財，真的會很淒慘，感謝樓主阻止」。亦有網民發揮創意祝福樓主，「好人一生平安，祝您每個月發票都有中獎」、「好人一定可以脫單」、「好人拉屎都有衛生紙，停車也都有位置」。

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