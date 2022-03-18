英27歲長腿辣媽賣「原味絲襪」賺咁多　稱獨力賺錢養3孩問心無愧

憑本事賺錢養3個孩子，卻要受到廣泛評擊？英國1名27歲、育有3孩的單親媽疫情下經濟困難，原本任職看護的她，去年當上TikTok網紅及使用成人平台賺錢，更從事賣「原味絲襪」生意，透露單是賣絲襪年收入高達5萬英鎊（約51萬港元）。英媒報道，賣這項小眾產品源於身高6呎3吋的她，經常在網上大曬39吋長腿，有粉絲私訊問可否買她的絲襪，終演變成賴以維生的生意。辣媽坦言知道賣絲襪的做法受人非議，但她毫不在乎，稱自己要獨力養活子女，反問「我在哪裏有同樣的機會賺錢？」，又透露正製作網站，希望幫有需要的女性經營個人頁面賺錢，以改善生活。



格魯姆布里奇是TikTok網紅，她賣「原味絲襪」年收5萬英鎊，稱不在乎別人意見，而她要獨力養活3個小孩。（「LizzyGroombridge」IG圖片）

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育有2子1女的27歲媽媽格魯姆布里奇（Lizzy Groombridge），居於英國康沃爾郡小鎮坎伯恩（Camborne），事實上她去年已以網紅身份獲當地傳媒報道，她原本任職看護，在IG擁有近18萬粉絲，還有個比她矮很多的男友。格魯姆布里奇13歲起就是全班最高的女生，長得比爸爸還高，被取笑叫作「瘦長豆桿」（lanky beanpole），現在她身高達6呎3吋（約1.9米），因受封城等因素影響，她2020年10月已加入成人平台Onlyfans賺錢，收入比看護工作高10倍。

日前英媒再報道，她現時在Onyfans賣「原味絲襪」，去年賺了5萬英鎊（約51萬港元），幾乎是英國平均工資的2倍。格魯姆布里奇說在封城期間開始賣絲襪，未料竟然大賣，因為她腿長39吋，要買XL號的絲襪才穿得下，故每周都要到大賣場補貨。

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格魯姆布里奇用TikTok平台後製作了許多關於身高的影片，片裏都是穿上絲襪，那時有名粉絲發訊息問可否購買她穿過的絲襪，她像看到了未曾發現的「慾望領域」，但仍抱開放態度，終於賣出了第一對絲襪，之後以作價每對45鎊（約460港元）繼續出售，沒想到很多人想要。她說喜歡自己現在的生意，不在乎別人看法，「他們的意見幫不到我付帳單」，未料此舉令她變成了當地名人，甚至有人在街上認出她。

現時格魯姆布里奇在TikTok上坐擁73萬粉絲，影片累計有近400萬個讚好，每2周就賣出約10對原味絲襪，「我希望能在TikTok帳戶中名列前茅，我已經完成隆胸手術了」。她說自己這樣賺錢的最大動力，是要獨力養大3名孩子，又指製作影片及照顧子女有一定困難，但身邊無人幫到她。雖然她喜歡使用成人平台，但事實上確有些人提出的要求是強人所難，有時她聽完後整個人會理智掉線。

格魯姆布里奇說自己要賺養3個孩子，別人的批評幫不了她付帳單。（「LizzyGroombridge」IG圖片）

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不過她靠成人平台的工作及賣絲襪重獲新生，已視作全職工作，「讓我們面對現實，我在哪裏有同樣的機會賺錢？」。她正製作一個網站，希望幫助其他有經濟困難的女性，教她們如何入門製作專頁推廣自己，因為有不少女生問她怎樣迅速走紅賺錢，希望幫到她們改善生活。

格魯姆布里奇說自己所有一切都為了孩子，仍是被不少網民揶揄，說她的孩子靠媽媽賣原味絲襪養大，「她的孩子一定很自豪」、「可憐的老傻瓜才會付錢」。不過也有人認為她要獨大3個孩子又面對經濟困難，這樣做也無可厚非，而且賣絲襪並非不見得光的邪惡事，過程中沒有傷害任何人，不明白何以要受到抨擊。

（綜合）