忘帶疫苗證明被拒進店剪頭髮　港男發文公審髮型師：$360都唔珍惜

本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，政府上月曾收緊防疫措施要求髮型屋停業，至本月10日始獲准重開，進入處所的人需要使用疫苗通行證及使用安心出行。有將軍澳街坊發文，指早前趁假期特意「過海」到銅鑼灣一髮型屋剪髮，惟到達時才發現忘記帶豁免接種疫苗證明，因而被髮型師拒絕進店。樓主對未能剪髮大感不滿，批評髮型師固執，「洗剪吹$360都唔珍惜」，但其公審帖文反遭網民鬧爆，直指「收你$360畀人封舖係咪你賠？」。



有網民指日前趁假期特意到銅鑼灣1間髮型屋打算理髮，可是到店時才發現忘記帶同豁免注射疫苗的證明，被髮型師拒絕進店，大感不滿因此發文公審。（資料圖片，非涉事店舖）

該名將軍澳街坊於區內facebook群組發文，指日前趁假期特意到銅鑼灣1間髮型屋打算理髮，可是到店時才發現忘記帶同豁免注射疫苗的證明，「我話掃咗安心出行先啦，剪完返屋企whatsapp返張醫生紙」，不過髮型師拒絕，最終他未能進店。

樓主大感不滿，「嗰下嬲到呢」，稱當日「周圍搵髮型屋，耗費了接近半日假期」。後來他更貼出髮型屋及髮型師的聯絡方式打算公審，狠批：「政府放寬畀你哋開返，咁寸咁故執，一啲靈活度都唔畀，人哋特登過海，咁有米咪出嚟撈啦，洗剪吹$360都唔珍惜！」

樓主狠批髮型師固執，「洗剪吹$360都唔珍惜」，惟其公審帖文反遭網民鬧爆。（資料圖片，非當事人）

帖文一出即引來同區街坊關注，更被轉載至討論區，樓主公審不成反被網民鬧爆，「咁巴閉，請個私家髮型師長期喺佢屋企守候囉，呢啲人真係以為世界圍住佢轉」、「自己唔記得帶醫生紙，仲要將責任推落人度公審人，收你$360畀人封舖係咪你賠？」、「有規矩就跟啦，你可以選擇自己喺屋企剪咪唔會嘥咗假期囉」。

樓主其後再以英文發文，就其言論向涉事髮型師道歉，同時要求曾轉載其社交平台資料及相片的網民將資料刪除，否則會報警處理。不過帖文再次引來網民「食花生」，認為樓主多此一舉而且雙重標準，「你唔再出post慢慢沉啦，無啦啦再辣㷫個火頭」、「咁得意嘅？你開晒人哋名同舖頭相話人就得嘅」、「呢位先生自己都cap晒人哋相上嚟公審，𠵱家俾人圍插就要報警，雙重標準」。

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