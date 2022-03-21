公務員等收皇后山邨公屋：好不容易等咗2年　批變隔離單位好無奈

隨着新冠肺炎第五波疫情爆發，政府早前徵用皇后山邨第1座及第7座等新落成公屋單位，改裝成社區隔離設施。有網民日前就在社交平台表示，自己循公務員綠表途徑申請並獲派皇后山邨，原本預計今年4至5月收屋，但現在卻因變成隔離單位而延期，大嘆「我哋真係好無奈，完全冇理過我哋」。帖文很快引來其他網民炮轟，直指樓主身在福中不知福，「2年，你有幾慘！？」。



有公務員發文稱，他苦等2年終獲派皇后山邨公屋，惟早前單位被改裝為隔離單位，擔心要無了期等候。（資料圖片）

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樓主日前在facebook群組「公務員secrets」投稿，指他與家人申請了2020/21年度公務員公屋，「好不容易等咗2年，到2022年1月終於派彩」，對於獲派皇后山邨也很滿意，本來已收到暫定信，預計入住第1座或第7座，今年4至5月便可以取鎖匙。

不過，計劃趕不上變化，皇后山邨第1座及第7座因為疫情而改裝為隔離單位，樓主致電當局查詢，僅獲回覆指要繼續等候，直至政府交還單位才可再配房。他在文中大嘆，「而家疫情咁樣，根本就冇了期等，街隊都有得畀佢哋揀繼續等定配其他座貨尾單位，但我哋真係好無奈，完全冇理過我哋」。

樓主的訴苦文引來大批網民炮轟，不少人狠斥他不知足。（資料圖片）

樓主訴苦文引來大批網民炮轟，批評他不知足，認為只等了2年就獲派公屋已經非常幸運，「我哋一家等咗7年終於派到駿洋，再等多1年先收樓，而你只係2年，未夠慘」、「我建議你辭職唔好做，政府對你實在太差」、「『好不容易等咗2年』，難聽過粗口」、「即時放棄咗佢啦」、「公務員本身已經快過好多普通香港市民好多，你等兩年又有新樓，仲想點？」。

（fb群組「公務員secrets」）

皇后山邨隔離單位滿布糞尿垃圾 牆壁天花遭殃 網民：難為清潔工▼▼▼



皇后山邨隔離單位滿布糞尿垃圾 牆壁天花遭殃 網民：難為清潔工

網上流傳相片，指有入住粉嶺皇后山隔離營的市民離營後，單位內的地下、床墊，甚至是牆壁及天花亦有疑為大小便污漬，疑是有意抹上。（fb「全港抗疫分享交流區」圖片）