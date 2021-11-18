四川女拍片介紹海景公屋　網民質疑廚房門被拆屬違規：等房署收樓

公屋輪候時間創22年新高，一般申請者的平均輪候時間為5.9年，不少市民等候多時仍未獲得安樂窩。近日有網民於討論區轉載影片，指有自稱來自四川、操普通話的女子拍片，開心分享300多呎、月租約1000元的三口公屋單位。有人看過影片，慨嘆現時大部份公屋並非分配給土生土長的港人，亦有人留意到女子單位中的廚房門被拆去，質疑做法已違反房署規定。



有自稱來自四川、操普通話的女子拍片，分享300多呎、月租約1000元的三口公屋單位，引來網民熱議。（YouTube影片截圖）

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有網民於討論區發文，指有內地女子拍攝影片介紹自己與丈夫及女兒居住的兩房公屋，更大讚租金便宜，月租僅1000多元，面積足夠一家三口居住。影片由1名自稱來自四川的女子拍攝並上載，女子於整段影片均以流利普通話介紹其單位，指單位面積約有330呎，實用面積則為約300呎，裝修成兩房一廳一廁一廚的間隔。

女子介紹房間時，指自己與丈夫選了較小的房間，但房內仍能放置雙人床、大衣櫃及小量雜物，而女兒的房間則較大，設有兩邊窗戶，能放置兩張單人床、衣櫃以及書枱。她指出，兩間房的窗戶也能望到海景，同時能遠眺機場、港珠澳大橋以及昂坪360纜車的景色，顯示其單位很大機會位於東涌區。

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單位客廳放有3座位貴妃梳化及大型電視櫃，亦有儲物櫃及餐枱，至於廁所則安裝了浴屏以作乾濕分離。女子介紹指，廚房置有丈夫自行安裝的抽油煙機及儲物櫃，雪櫃則放於廚房入口外面。她特別提及因東西多但空間小，香港的單位需要設置多個儲物櫃用作收納。

影片上載不足24小時即引來網民熱議，慨嘆大批土生土長的港人窮一生也未能得到如片中環境一般的居所，質疑女子及其女兒或非「三粒星」香港人，卻能獲分配新落成的公屋單位，「有海景兩房單位330呎，香港正常打工仔捱到死 搵30K，要付出幾多先可以擁有到」、「所以做香港人真係好悲哀，愈來愈多人移民係有原因，公屋永遠冇香港人份，私樓就貴到飛起買唔起，居屋仲難過中六合彩」。

有網民留意到，女子影片中顯示單位的廚房門疑被拆去，質疑做法已違反房署規定。（YouTube影片截圖）

亦有網民留意到，女子影片中顯示單位的廚房門疑被拆去，質疑做法已違反房署規定，更表示會以影片作為證據向房署舉報，「直接backup段片畀房署睇」、「唔可以改防火design」、「你的廚房已違反消防條例，準備讓房屋署收回你的公屋吧」。

據房屋署資料顯示，房屋署編配給租戶的公屋單位，一般會提供各式固定裝置及設備。根據公屋租約條款，事前未經該署書面同意，租戶不得在單位內安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備。

房署把公屋單位內提供的各式固定裝置分為甲、乙、丙3類，如租戶欲申請改動固定裝置，須遵守規定。包括「甲」不准許改動、「乙」須事前以書面方式向房屋署提出改動申請，以及「丙」毋須事前向房屋署提出改動申請；大門及廚房門被列為甲類，即是不准許改動。而防盜鐵閘及鎖被列為乙類，即是改動前需向署方以書面申請。