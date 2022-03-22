上海大叔做檢測　拎酒杯淡定姿態網上爆紅　歎住紅酒排隊有原因

生活有品味，排隊做核酸檢測也要有格調！內地近日瘋傳1張上海大叔排隊等候檢測時的照片，相中束起馬尾的他戴着口罩、左手拿着紅酒杯、右手插口袋，一派輕鬆地站在人群之中。該名大叔淡定的姿態很便快引發網民關注，更笑言「氣質拿捏死死的」。



內地上海市1名大叔日前在網上爆紅，網民大讚其一身運動休閒裝，加上手持紅酒杯的姿態非常淡定。（網上圖片）

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該張照片自上周五（18日）起於內地社交平台爆紅，身高1.9米的大叔一身休閒運動裝，戴白色口罩兼綁起馬尾，一手插着口袋，一手則拿着紅酒杯，而杯內還有少量紅酒，身邊的親友也很快認出本人，紛紛傳照片給他求證。

大叔事後接受傳媒內媒採訪時表示，其居住的小區接連4天要進行核酸檢測，照片乃他在街上等候接受檢測時被拍下。由於小區有多達4000至5000名居民，不同樓房的住客會按預先公布的時間下樓做檢測，而上周五下午，他本來正在吃午飯，有義工卻突然敲門，說「排隊的居民不多了，你們盡快下去吧」，於是他立即準備出門。

據報大叔乃愛酒之人，尤其喜歡葡萄酒，當時因正在午飯，酒杯內還剩幾口紅酒，他便順手帶上酒杯，在排隊期間不時更掀開口罩小抿一兩口。最後他只花了約10分鐘就完成核酸檢測，他也沒有注意到有人拍照，亦不知道其舉動成為網民討論焦點。

大叔續指，平時閒時就喜歡喝酒，幾乎每頓飯都會配酒喝，已成為了習慣，現在家中有70至80瓶葡萄酒，最多時更有200多瓶。

（綜合）

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