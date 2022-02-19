家姐男友突然上門暫住　舉止反常原來中強檢　網民：幫條仔瞞全家

第五波疫情肆虐香港，在最應該減少聚會的時刻，家姐男友突然搬來住？有網民在討論區發文大呻，家姐男友最近突然搬來暫住，原本以為是「情人節後遺症」想朝夕相對，但他發現家姐男友連串奇怪舉動，包括在家裏戴口罩。及後他看新聞發現，原來家姐男友住所正要強檢，查問下家姐承認男友因為要強檢才搬來，但已檢測過是陰性，他驚訝「家姐幫佢條仔瞞住我哋成家」。網民們鬧爆其家姐和男友太自私，「點解疫情失控？咪多得你家姐呢類人囉」。



樓主家姐的男友上門暫住，平日上來就除口罩，但他吃完飯竟馬上戴好口罩。（《大桔大利闔家平安》劇照）

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樓主在香港討論區發文，「黐線，家姐幫佢條仔瞞住我咃成家」，事源早幾天姐姐說男友會搬來住幾日，以為他們處於「情人節後遺症要癡住幾日」。家姐男友上來第一日樓主發現有古怪，因為他平日一上門就會除口罩，但當天他反而除口罩更換。食飯時，家姐男友堅持要用公筷，食完飯馬上戴口罩。平日父母習慣早上洗澡，飯後家姐洗澡後，樓主讓她男友先沖，「又唔知做咩好禮讓咁叫我沖先」。

家姐要求別告訴父母男友正強檢的事，網民批評太自私。（《香港愛情故事》劇照）

樓主原以為家姐男友是住別人家有點尷尬，未料他看新聞，發現家姐男友住的地方正要強檢。他即致電家姐，問她男友是否因為要強檢才搬來，「家姐先話係，但係佢做咗檢測係陰性先畀佢嚟住」，更要求他別告訴爸媽，「驚佢哋趕佢條仔走」。樓主稱並非歧視強檢人士，但至少應該告訴家人，「你做完檢測係陰性都唔怕講，咁樣有心隱瞞真係好過分」。

網民批評家姐做法，「成家人同佢冒險，太自私」，疫情下根本不應該讓別人暫住，「我自己係唔會畀家庭成員帶外人黎過夜。佢條仔驚，就叫佢住酒店」、「點解疫情失控？咪多得你家姐呢類人囉」。有留言認為，樓主應如實告訴父母，盡快買快速檢測包要家姐男友先測一次，「早兩日陰不等於呢兩日冇事，病毒有潛伏期」，更建議他全家再驗一次。有人指責家姐的男友，既然他住的地方只是強檢，並非圍封，「佢使唔使驚到搬走? 係咪佢自己都知係重災區? 咁仲去人哋屋企播毒？」

（香港討論區）

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