同事須強檢公司實行WFH　打工仔網購未能收貨大發脾氣1句被批涼薄

疫情仍未放緩，昨日（16日）新增4285宗確診，7000宗初步確診，抗疫成為港人首要任務。有打工仔早前發文，稱公司有員工的寓所被列入強制檢測名單，因而暫時實行在家工作（WFH），沒料1名同事竟因網購後未能返回公司收貨而大發脾氣，甚至在公事群組內直斥需要強檢的同事，令樓主不禁批評對方小題大造而且言論涼薄。



有打工仔稱公司暫時實行在家工作，沒料1名同事竟因網購後未能返回公司收貨而大發脾氣，更遷怒於須強檢的同事身上。（《我們與惡的距離》劇照）

該名打工仔於香港討論區發文，指因有其他部門同事的寓所須強制檢測，公司為安全起見實行在家工作1星期。而1名經常網購的同事被臨時WFH打亂計畫，因而感到不滿，「因為臨時臨急叫我哋在家工作，所以個同事自己唔記得咗同網購公司要改地址、遲啲先送到貨」。

原來速遞員按原訂時間送貨至公司，惟所有同事WFH而無人收貨，網購同事因而大感不滿，甚至於公事群組內大發雷霆，「喺WhatsApp group度發脾氣話『點解有同事大廈要強檢就唔畀人返公司啫？』，搞到佢今日收唔到貨，改期又要再打電話去客服度，但佢又唔想送上自己屋企」。

網購同事因未能收貨而在公事群組大鬧，甚至將怒火發洩於需要強檢的同事身上，令樓主不禁批評對方小題大造而且言論涼薄。（《我們與惡的距離》劇照）

樓主看到網購同事發脾氣也感到無奈，「其實今日送唔到咪改期再送囉，又唔係我哋唔想返工，而係有同事要強檢就無謂返公司啦」。沒料網購同事其後繼續大鬧，甚至將怒火發洩於需要強檢的同事身上，「仲要鬧個同事『咁多棟大廈都要強檢係你特別煩，搞到全公司人都冇得返公司！』」，言論令樓主嘩然，不禁批評：「明明好小事，今日送唔到咪第二日囉，仲有明明個同事都唔想自己大廈要強檢，點解可以講嘢咁涼薄都有？」

帖文引來一眾打工仔網民討論，不少人直指以公司作為收貨地址並不屬員工權利，「其實公司唔係畀同事收貨地方，如果畀佢收都咁麻煩，以後唔畀私人收貨」。亦有人指出疫情之下，即使網購也要選擇彈性方式收貨，「呢個時勢網購盡可能都安排送去門市、自提點之類，寧願自己行遠啲去拎，因為都唔知自己幾時突然要WFH，一係安排夜晚收工後嘅時間送去屋企，因為肯定嗰陣一定有人收貨」。

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