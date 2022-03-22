100萬禮金！單親媽聞阿女想結婚即話：放低100萬先　仲要照畀家用

與另一半感情穩定，自然便會考慮步入禮堂，但禮金數額可為婚事帶來隱憂。有香港女生最近在討論區發文，表示自已生於單親家庭，與男友交往2年，互相視對方為結婚對象，某天與母親談起出嫁一事，不料母親竟直言「要娶我個女就要放低100萬先或者放50萬訂金」，頓時讓女子啞口無言，有感母親似在「賣女」。樓主追問原因後，母親則指禮金會用作買金器給她，剩餘的則留給自己養老，更稱她婚後要如常給家用，令樓主非常無奈。



女子發文指，當她與母親談起結婚一事，母親堅持男家必須給100萬元的禮金。（《燦爛的外母》劇照）

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現年20歲的樓主在Dcard討論區發文，表示早前與母親及28歲男友一起時，提起結婚一事，母親問其男友屆時會給多少禮金，男友回答指約10.8萬元，未料母親聽後反應激烈，「我媽發晒癲咁話『吓，要娶我個女就要放低100萬先或者放50萬訂金』」。樓主聽後大感無奈，「家陣賣女定點」，後來她就禮金問題亦與母親多次爭吵。在她追問之下，母親說出要百萬禮金的原因，「要100萬係因為得我一個女，啲錢愛嚟買金器畀我，剩返嘅就佢自己養老」。

樓主透露自己於單親家庭長大，她事後再仔細考慮，問母親假如她與男友給了百萬禮金，婚後是否便不需再給家用，詎料母親卻指「咩啊，家用都要照畀㗎，不過係睇下你哋兩個搵幾多，先決定畀幾多我」，讓樓主直接「內心爆炸」，一股怒火湧上心頭。

母親稱該筆禮金將用作買金器，其餘則當作自己的養老金。（《香港愛情故事》劇照）

樓主稱男友只是正常打工仔，「冇父幹」，母親一早勸她要找個有錢人家，但她認為收入正常和有正當職業已經足夠，身家並非重點。最後她與母親也無法達成共識，母親更斷言，指在2025年時，「男朋友有冇本事同到我結婚」，否則就要2人分手。

帖文一出即引來網民討論，部份人認為樓主母親太貪心，「有100萬我拎去畀首期仲好，咁樣只係賣女，當妳同男友係ATM」、「除非佢話畀完禮金會幫補返你哋買樓，如果唔會就唔好畀」、「係我就私底下同男朋友簽字結婚，唔鬼理佢，每個月畀啲家用佢就算」。不過，亦有網民分析，「如果回返88萬OK，我會明白阿媽係想佢證明自己有返少少經濟能力」「客觀啲講，唔知係咪妳阿媽唔鍾意妳男朋友，所以要禮金100萬令佢知難而退？」

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