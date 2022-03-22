的士客紅磡上車：去松齡街　司機未聽過　往屯門途中驚悉真實街名

譚仔姐姐的獨特口音「深入民心」，但叫餐至少可以更正，不怕下錯單，有些情況則最好講清講楚。1名的士司機昨（21日）於網上分享趣事，指最近有乘客在紅磡上車，表示要前往「松齡街」，他坦言未聽過該街名，反問是否要前往屯門的「松齡徑」，乘客未有質疑。至行車途中，乘客忽然指正他行錯路，經過一番討論，才得知真實目的地，「原來係崇齡街」，令他大感無奈。



有的士司機發文，表示日前於紅磡接載1名前往「松齡街」的客人，但他從未聽聞該街名，只找到屯門有「松齡徑」。（《降魔的2.0》劇照）

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該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示近日有乘客從紅磡上車後指「唔該松齡街」，他坦言未曾聽聞該街名，問對方是在哪一區，乘客還一臉驚訝地說「竟然未聽過？」，惟自己也不清楚相關地區。

司機只好在地圖上搜尋，看到屯門有「松齡徑」，乘客聽後未有提出質疑，只要求他盡快開車，稱自己趕時間。司機其後開車，出發往屯門的途中乘客突然指「（我）日日搭唔係呢邊」，司機便立即停車並與對方討論。雙方你一言我一語，司機最後才發現乘客口中的「松齡街」，其實是指新蒲崗崇齡街，他大感錯愕，不禁爆粗大嘆「原來係崇齡街」。

開車不久，乘客突稱司機行錯路，最終經過一番討論，原來目的地是新蒲崗的崇齡街。（Google Maps網頁截圖）

不少網民看過帖文也爆笑，認為問題出在乘客身上，「個客又爭唔落，司機都講埋屯門都仲要叫人開車，一車入屯門咪算」，司機亦回應當時的確險些駛上高速公路，一去不復返。另外，有行家就認為假如乘客說得不清不楚，便不應隨便開車，以免爭拗，「講唔清楚喺邊嘅話，叫佢坐第二架」、「唔知唔明白肯定唔開車啦！叫佢換第二架」、「啲客講埋地區咁咪少機會錯囉」。

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