港女疑叫UBER誤上的士　拒付咪錶車資發難掉嘢　司機追足幾條街

乘搭的士要付車資是常識吧，不過今日（19日）網上流傳1段影片，指有女乘客夜晚於灣仔街頭截的士，到達目的地後卻拒絕付全數車資，聲稱自己是透過UBER程式叫車，惟司機否認並要求按錶付費，女乘客其後發難向司機掉車內物件洩憤，最終有警員到場了解事件。



有網民分享1段長達10分鐘的影片，的士到達目的地旺角新填地街時，咪錶顯示76.7元，另加20元隧道附加費，惟車上女乘客拒絕付全額車資。（FB「的士司機資訊網 Taxi 」截圖）

有網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享1段長達10分鐘的影片，的士到達目的地旺角新填地街時，咪錶顯示76.7元，另加20元隧道附加費，惟車上女乘客拒絕付全額車資，稱不會額外付那20元，令司機大為不滿，「點解唔畀20蚊？你而家冇按錶收（付）費喎」。女乘客未有回應，只拿出100元紙幣並指「等差佬嚟囉」，其後拾起車內物件掉向司機，又質疑對方駕駛「白牌車」，司機即時否認。

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其間她揮一揮手，手指罅夾着的100元紙幣消失了，表示「我畀咗張100蚊你啦，你唔好賴X我喎」，並立即下車離開，司機追下車堅持未收到車資，「點解小姐你搭車唔畀錢嘅？」。兩人糾纏數條街後再次回到涉事的士旁邊，警員亦已到場了解事件，惟女乘客依然情緒激動，拒絕警員要求上回行人路。

的士司機向警員表示，女乘客於灣仔街頭截其的士，但到達旺角後才稱自己是用UBER叫車，不願意付車資，司機稱她全程車都沒有提及，而自己亦沒有透過UBER程式接客。

片段引起網上熱烈討論，很多網民都相信女乘客叫車後誤上等街客的士，到站後才發現，「一場誤會搞到咁」、「衰咗就拿拿臨畀錢算啦」；有人認為女乘客後來都想付錢了事，但「司機堅持收廿蚊，（女乘客）就係為咗塊面就攪大件事」；亦有網民估計女乘客「飲大咗」，情緒才會如此激動。

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