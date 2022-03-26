清明節宜忌｜10種人掃墓反「行衰運」累埋家人　成日唸經竟上榜？

清明節即將來到，不少人計畫掃墓、祭拜祖先。



命理塔羅牌專家小孟老師在臉書提醒大家，這十種人千萬別衝動去掃墓，當心祭拜祖先不成，反沖煞了祖先，或為自己帶來衰運、惡運纏身的後果。

小孟老師列出這十種人不宜掃墓，「當心卡到陰」（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 19

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

1.準備結婚或剛結完婚：有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬於陽，掃墓為陰，容易沖煞對情感易有傷害。2.懷孕中人：懷孕中的人不可以去掃墓，容易身體招惹不乾淨的氣場影響自己的胎兒，科學講法也擔心孕婦容易受風寒或跌倒。3.喜歡穿紅衣的人：掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅容易讓祖靈較刺眼無法得到祖靈加持。4. 0-3歲的小孩：0-3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，若你的小孩太可愛，容易被好兄弟喜歡、跟回家，以致感冒生病。5.感冒中的人：感冒中的人身體較為虛弱，若這時還前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒時盡量避開掃墓。

6.正面臨家產分爭的人：正在爭吵家產的人避免前往掃墓，以免祖先生氣，科學說法是當你心中有所怨氣，容易吸引到更強大的負面磁場，掃墓完之後容易罹患憂鬱症。7. 80歲過後的人：80歲過後的人磁場比較輕，容易掃墓完身體不適或染上風寒。8.愛噴香水的人：愛噴香水的人掃墓容易吸到眾多磁場，因為好兄第與山靈喜歡聞香氣，因此掃完墓後你也容易帶一些不潔磁場回家。9.早上誦經的人：喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，當你有佛磁場又前往墓地，就會吸引一些負面磁場靠近。10.愛罵髒話的人：喜歡罵髒話的人不宜掃墓，當你口出惡言時，容易惹怒週遭的好兄弟。

【延伸閱讀】清明節最常犯10個禁忌：切勿拍照、買鞋、叫人全名（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

金針菇在美驗出李斯特菌 食藥署：非供生食台灣不驗微生物

台金針菇在美被檢出李斯特菌 專家點出這些環節有問題

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】