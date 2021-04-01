清明掃墓要小心！一文看清哪6種水果不宜拜祖先　香蕉龍眼都唔得

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-01 09:30

清明連假即將到來，許多市民準備返鄉掃墓，祭拜祖先的同時，切記幾項禁忌要注意！台灣命理師楊登嵙特別提醒，包括七種情況要擇日掃墓、六種水果不能當供品祭拜等等，免得驚擾先人。

楊登嵙表示，早期墳墓區都是亂葬崗，荒煙漫草，因此清明掃墓往往要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除，避免小灌木的根竄到棺木或骨灰甕，如今大部分市民將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，因此現在掃墓相對省事，只要準備供品，根本不必鋤草、補土，不必擇日看好日子，但最好時間為早上5點到下午3點前，因為下午3點之後，陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，若運氣低的人，很容易會招惹陰靈邪氣纏身或騷擾。

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最後，楊登嵙提醒，掃墓的時候不要跨過墳墓、供品，大聲喧嘩、嘻笑怒罵、污言穢語，亂跑亂碰或隨處小便，這樣做不僅對自己的先人不尊敬，更對附近的靈體構成滋擾，另外女性不要踩到墳塚中央，尤其月經來潮時，祭拜時也不要直呼全名，叫綽號或偏名，以免被邪穢干擾。

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