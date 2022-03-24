男友家人又咳又乞嚏　女生不敢除口罩速閃　惹伯母嬲嬲被斥要反省

「煮到埋嚟就食」是香港人靈活變通的智慧，但疫症時期是面對以下窘境，又是否適用呢？最近有女生在討論區分享慘事，指男友家人邀請她到家中吃飯，她因擔心疫情不願前往，但在男友多次要求下雖無奈答允，「但我唔想除口罩」。到了男友家，面對伯母親手製作的糕點，女生表示「好唔願意下，除下口罩食了一口就戴回口罩」，但眼見男友家人又咳又打噴嚏，她最後沒有吃飯就離開，沒料到其後男友來電，稱母親感到不開心，要她「好好反省」。帖文引起不少網民熱議，不少人力撐樓主沒有錯，有人則貼出網上經典潮語「感情問題一律建議分手」。



女生指到訪男友家時，發現男友家人有咳和打噴嚏，擔心他們確診故不想除口罩，但事後被男友斥責，着她好好反省。示意圖。（gettyimages)

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樓主在香港討論區以「去男友屋企，佢屋企人的要求，令我為難。」為題發帖，指因疫情嚴峻，已有多月沒有到男友家中吃飯或探望對方父母，惟近日男友表示，指家人見確診數字回落想見她，故邀請她到家中吃飯，樓主最終因男友「氹了我多次」便答應。

到訪當天，樓主稱為保障自己及家人，登門後一直戴上口罩，而男友的母親因期待她的到訪，便製作了糕點款待，但樓主眼見男友家人「一個打乞嚏流鼻水，一個有幾聲咳」，她便不想除口罩，「咪話減肥戒了甜食」。詎料男友踢爆樓主「平日都有做糕點」，又稱母親手藝甚佳，叫她「畀面試試」。樓主勉為其難除口罩吃了一口，然後便戴回口罩，並且沒有吃晚飯便離開。

樓主男友稱自己母親為了樓主，特地親手製作糕點小食，但樓主一度以「減肥戒了甜食」為由婉拒。（《嫲煩家族》劇照）

樓主回家後收到男友來電，表示其母親特地準備了糕點，但樓主竟然只吃了一口，既不讚揚，又不願意留下吃飯，令他母親不開心，指責她不當他們是自己人，直斥「好唔畀面，好唔尊重」。男友表示自己與家人同住，如家人確診，他亦有可能受感染，遂問「要唔要每次見面前做了快測陰性才見面」，最後更要她好好反省。樓主在帖文大嘆「好唔開心」，覺得男友不體諒自己，認為「佢先唔啱」。

樓主發文稱覺得男友不體諒自己，感到不開心，有網民勸她分手。（gettyimages）

帖文引來大批網民表達意見，不少人支持樓主，認為疫情下保障自己無錯，又有指樓主男友是以「自己人」身份對她進行情感勒索，卻沒有不體諒她，而其家人有病徵，更不該邀女友上門探訪。另有人則持相反意見，指樓主明知是赴約食飯，上門不除口罩的行徑的確會令男友家人難受，「真係確診都唔叫你嚟啦」，「入到屋都唔除口罩，當咗人哋有病咁」。另有網民則拋出網上經典潮語回應，「感情問題一律建議分手」、「返火星啦 地球好危險」。有不少網民認真提供建議，指樓主亦有家人和自身因素要考慮，應堅持自己立場，待疫情緩和再上門探訪，便不必令雙方都難受。

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