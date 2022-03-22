網店店主染疫延遲發貨　港女憂新衫包裹有病毒想退款遭男友批怕死

受新冠肺炎疫情影響，最愛購物的港人也改變消費習慣，選擇較方便的網購。有港女早前發文，稱於網店購買數件衣服，等候多日店主才表示自己染疫，影響發貨流程，並稱將會安排盡快寄出貨品。她得知消息後擔心新衫及包裹上會沾有店主的病毒，遂問男友應否要求店主退款，惟遭對方反斥「怕死、少少嘢都咁怕」，認為只要以酒精消毒便可。



有港女早前網上購物，獲店主告知曾經染疫，令她擔心包裹上或沾有病毒，遂問男友應否要求店主退款，惟遭對方反斥「怕死、少少嘢都咁怕」。（《奶酪陷阱》劇照）

該名港女於香港討論區發文，稱受疫情影響，近日減少外出消費，「好多嘢都係上網買」。早前她於1間網店購買數件衣服，等候多日仍未收到發貨通知，「inbox佢又冇回應我，諗住以為自己是咪俾人呃錢」。直至數天前店主終於出現，表示曾經染疫才會影響發貨進度，「話自己因為病咗好唔舒服，所以冇時間覆我」，又向她承諾會盡快寄出貨品及給予折扣作為補償，「話因為要我等咁耐，下次買嘢會畀返discount我」。

港女得知店主染疫的消息後大感愕然，更擔心即將寄來的新衣或會沾有病毒，「我當時第一下反應係：『你病咗，咁你pack嘅衫係咪都會有菌？』」。於是她將疑慮告訴男友，稱不知應否向店主要求退款，明言「啲衫我唔太敢要呀！我見好多人病緊嗰陣好辛苦，我唔想中呀」。

沒想到男友竟反斥她「怕死！生人唔生膽」，指若店主沒有主動告知，她早已如常收貨，又稱平日外出時「都唔知身邊有幾多人係中咗」，認為收件後只要用消毒火酒「噴下佢咪得」，批評她「咁小事就想搲人refund，仲問我少少嘢都咁怕，點樣繼續生活」。被男友無故責罵的樓主深感委屈，直言「咁我都係唔想中招先咁小心，點解咁都唔明白我」。

樓主擔心寄來的新衣或會沾有病毒，將疑慮告訴男友，沒想到對方竟反斥她「怕死！生人唔生膽」。（資料圖片/GettyImages）

網民看過帖文各有意見，有人認同樓主，認為疫情非常時期應謹慎為上，「你無錯，謹慎一點是好事，這和怕不怕死無關」、「妳做得非常啱，叫店主回水，妳做得合情合理」、「至少現在知，避得就避」。

不過也有網民認為樓主過分緊張，「冇人會想中招，但我又覺得你反應大咗啲。件衫返到嚟，包裝唔要，立即攞去洗就得啦」、「你係咪每買一樣嘢都要問佢有冇中過先買？真係得啖笑，去荒島住就包唔會中」。

新冠病毒在各物品存活時間如下 ▼▼▼

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