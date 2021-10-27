女友同阿媽嗌交搬嚟同住　唔做家務成日呼喝　港男呻想分手趕佢走

同居能夠更了解一個人的生活習慣，對情侶感情是一大考驗。有男網民於討論區發文表示，女友最近與媽媽吵架，所以搬來與他同住，他本來預計女友會分擔家務，怎料女友「食飯唔執碗洗碗，唔會洗衫曬衫拖地」，令他工作量加倍，還要加多份錢買餸，他不禁大呼「我而家真係好想分手再趕佢走」。
該名男網民於香港討論區以「女朋友搬咗嚟同我住，但屋企所有嘢都係我做返」為題發文指出，女友最近與媽媽「鬧大交」，所以搬來與他同住。他本來自己一個住時，有時會覺得家裏太安靜和太多家務要做，預想女友搬來後會有多一個人分擔家務，「輕鬆返啲」，怎料女友「食飯唔執碗洗碗，唔會洗衫曬衫拖地，乜都要我做晒」，令他工作量加倍，還要加多份錢買餸。他說，最慘是女友不是很有禮貌，「對我乜都係呼呼喝喝」，讓他很想分手再趕女友走。
帖文引起網民熱議，有網民指出，「你而家理解到你女友同阿媽吵大交嘅原因啦」、「相見好，同住難」、「連佢阿媽都頂唔順，何況男友，早作決定！」、「女友公主病好嚴重喎！樓主可能做咗兵？呼之則來，揮之則去，將來結婚一齊肯定有排受！」。
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