單親媽失業感絕望愧對7歲女　留公開信稱撐不下去　網民湧入打氣

新冠肺炎疫情對各行各業大受打擊，甚至有倒閉失業潮，但緊記辦法總比困難多！有單親媽媽在網上寫下1封給7歲女兒的公開信，指近月因公司倒閉而失業，生活艱難入不敷支，又自覺虧欠女兒，「媽媽真的撐不下去了。每天活在壓力、恐懼、擔驚受怕之中，我真的很想讓一切結束」，並表示盼望女兒日後可好好過活。網民看過帖文都紛紛留言開解打氣，直指女兒很需要她，鼓勵她一起撐過去。



有單親媽媽在網上寫下1封給7歲女兒的公開信，指近月因公司倒閉而失業，生活艱難入不敷支，又自覺虧欠女兒，「媽媽真的撐不下去了」。（《復仇母親》劇照）

該港媽在親子王國討論區以「給女兒的一封信」為題發文，指自己是1名單親媽媽，與7歲女兒相依為命，目前經濟壓力很大，她早前遇到1位好上司，容許半天工作，又可以帶同女兒回公司上班方便照顧，惟公司在疫情期間結業，頓時失業令她相當徬徨。日前港媽打算去應徵一份通宵更工作，可待女兒入睡後上班，但又怕獨留她在家危險，因而陷入兩難，「沒有任何人可以幫我湊她」。

她表示自己不想領取綜緩，但生活入不敷支，三餐不繼，故希望能盡快找到每日出糧的工作解決燃眉之急，而自己亦長期受頭痛及失眠困擾。港媽指女兒非常生性，「（女兒）寧願買我鍾意嘅食物，都唔買佢自己鍾意食嘅嘢，所有食物佢都會留一半畀我」，又會花盡心思為她預備生日，因此更不懂面對女兒，「我覺得自己不配做她媽媽」。

該港媽表示自己不想領取綜緩，但生活入不敷支，三餐不繼，故希望能盡快找到每日出糧的工作解決燃眉之急。（《82年生的金智英》劇照）

港媽在信中表示知道女兒很愛自己，但真的撐不下去，「每天活在壓力、恐懼、擔驚受怕之中，我真的很想讓一切結束」，並暗示有輕生念頭，更認為社署會為女兒安排生活所需，盼望她能好好過活，「媽媽走後，媽媽希望你可以忘記我，好好讀書，好好長大，好好過你的人生」。

網民看完港媽的帖文都紛紛留言安慰，「明白呢段時間好多人都好艱難，我都有過艱難嘅日子呀，只要樂觀面對，終有雨過天青嘅一日」，又表示媽媽對女兒的成長是無可取代，希望她能為女兒重新振作，「你女兒好需要你，逆境會過的」、「沒有人會比你好，信我」。

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