兩孩之母失業要破產　吃幸運餅乾意外得一紙條　人生大逆轉變富豪

絕望中亦要保持希望！外國1名2孩之母在網上分享其逆轉人生的經歷，指5年前失去穩定收入，當她陷入人生低潮，卻意外收到中菜館幸運餅乾內的一張紙條，因而將生活完全改變過來，現在甚至是市值近1億元的公司老闆。



2孩之母阿曼達在網上分享其逆轉人生的經歷，指5年前失去穩定收入，當她陷入人生低潮，卻意外收到中菜館幸運餅乾內的一張紙條，生活因而完全改變過來。（TikTok「someonefromthe80s」截圖）

阿曼達分享人生逆轉故事▼▼▼

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外國1名80後女子阿曼達（Amanda）與丈夫育有2名孩子，她早前在TikTok上分享其成功故事，並強調這是100%真確。阿曼達5年前遇上人生低潮，失去了穩定工作，被迫要申請破產，她形容當時感覺「裏面徹底心碎」。不過就在辦理破產前數星期，丈夫為她叫了1頓中餐外賣，希望能打打氣，當她打開隨餐附送的幸運餅乾，發現寫道「你將會在商業上獲得驚人的成功」。

受到這張紙條的鼓勵，當時30歲的阿曼達決定創業放手一博，「沒有做生意的經驗，但我沒有東西好失去」，她從失業補助金中拿出160美元（約1245港元）買了一台剪紙機，並在網路平台上開店，結果紙條上的預言成真，其中2件作品大受歡迎，生意愈辦愈大型，丈夫後來亦辭職一起加入，5年過去，其公司的市值已達1200萬美元（約9338萬港元）。

阿曼達的故事引起網上熱議，不少網民都大受激勵，「這是我需要看到的，艱難的日子會過去，太陽會再次照耀」，又紛紛表示恭喜樓主，「為你的成功感到開心」、「相信自己，尋找機會，千萬別輕易低頭」。

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