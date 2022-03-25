天赦日2022百無禁忌？3月26號虎年首個天赦日　專家揭兩宜一忌

撰文：聯合新聞網
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3月26日為虎年第一個天赦日，從民俗的觀點來說，是上天開恩特赦、百無禁忌的大好日子，因此當天的祈禱特別靈驗。

台灣命理師柯柏成建議屆時除了煮錢水外，也能換新錢包、吃素。

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柯柏成在Facebook貼文表示，過去天赦日被視為百無禁忌的一天，民眾多會挑選此時祭祀或參與婚喪喜慶等活動，「就算有錯也算無過失」。此外，他指出天赦日也適合民眾誠心思過、祈福，「向所信奉的神祇祈求赦免過錯，祈求一個全新的開始」。

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當日開運方法除了煮錢水外，柯柏成說若舊錢包使用1年以上，可趁此時替換新的，且自身狀況允許的情況下，民眾也可吃素一日，「福德當然是以倍數計算」。最後他補充，天赦日雖百無禁忌，但仍有一事應盡量避免，「上天有好生之德，這一天不得宰殺動物」。

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