天赦日2022百無禁忌？3月26號虎年首個天赦日　專家揭兩宜一忌

3月26日為虎年第一個天赦日，從民俗的觀點來說，是上天開恩特赦、百無禁忌的大好日子，因此當天的祈禱特別靈驗。



台灣命理師柯柏成建議屆時除了煮錢水外，也能換新錢包、吃素。

【圖輯】3月26號虎年首個天赦日！真的是百無禁忌嗎？（點圖放大看專家怎麼說👇👇👇）

+ 1

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

柯柏成在Facebook貼文表示，過去天赦日被視為百無禁忌的一天，民眾多會挑選此時祭祀或參與婚喪喜慶等活動，「就算有錯也算無過失」。此外，他指出天赦日也適合民眾誠心思過、祈福，「向所信奉的神祇祈求赦免過錯，祈求一個全新的開始」。

【相關圖輯】把握天赦日發達良機！2022財運最旺這四天 開運顏色你要知（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

當日開運方法除了煮錢水外，柯柏成說若舊錢包使用1年以上，可趁此時替換新的，且自身狀況允許的情況下，民眾也可吃素一日，「福德當然是以倍數計算」。最後他補充，天赦日雖百無禁忌，但仍有一事應盡量避免，「上天有好生之德，這一天不得宰殺動物」。

【同場加映】2022虎年生肖運程排行出爐！第一名發大財 屬虎犯太歲非最倒霉？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 127

延伸閱讀：

深夜被震醒！ 01:06規模5.4地震 最大震度台東4級

01:41有感地震規模6.6 花東中高屏等地4級以上

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】