理財｜發達前先養成慳錢、不負債4個習慣　最後一點巴菲特也在做

大家是如何累積自己的財富，靠存錢還是投資？如果想要趁早存到第一桶金，那麼「聰明理財」肯定相對重要。有專家建議，如果想要成功理財，那麼你必須具備4個好習慣。



根據《商業內幕》（Business Insider）報導，知名財務規劃師Steve Repak指出，「身為一名理財規劃師，曾經與許多擅長累積財富的人共事過，我理解到『如何用錢』是理財最重要的部分！」若能積極做到以下4種好習慣，每個人都能打理好自已的財務，成為理財達人。

以下4種好習慣常常出現在理財達人身上，大家學習後說不定也會成為理財達人呢！（按圖了解）

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1. 花的比賺的少

經Steve Repak觀察，他發現有不少很會理財的人，未必賺很多錢；這些人沒住在大房子，也沒開着最新款的車，甚至沒有穿着最新一季的設計穿搭。他們反而花比賺的錢還少，生活支出更是不會超過日常所需。

Steve Repak表示，許多人都清楚自己賺多少錢，可惜的是，大部分人對於自己花多少錢根本「毫無頭緒」，回想起來頂多只能記得70％～80％的消費流向。

如果你想要成為成功人士，Steve Repak建議，第一步，你必須清楚自己的金錢動向，包括「花多少、花在哪裏」，一旦清楚了，就會知道要從何改變、如何減少支出，以加速達到設定的財務目標。

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2. 零負債或幾乎不負債

這一點的道理很簡單，你不需要有專業的金融背景也能明白：寧可用自己擁有的錢滾出利息，而不是向他人支付利息，如此一來才能積累更多財富。

Steve Repak指出，並非所有的負債都是不好的，「但就我的觀點來看，只有以下3種狀況才值得負債」，但前提是先計算出可能衍生的風險，這3種負債為「學貸、房貸、創業貸款」。

◆學貸



Steve Repak認為，最好的一項投資，就是「投資自己」，借學貸無可厚非！

◆房貸



倘若自己已衡量過利大於弊的話，且規劃好定居在某處5～10年，那麼擁有自己房產的規劃會比租房更划算。

◆創業貸款



自己出來創業當老闆是再好不過的事情，只要確保能承擔可能發生的損失，那麼創業貸款便可放心借。

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3. 存錢高手

「我所認識很會理財的人幾乎都是存錢高手」，Steve Repak這麼說，他們的理財目標不管是短期的（如緊急預備金、買車、買房），亦或是長期的（如為退休打算），這些人都很審慎處理開支。

Steve Repak補充，他們會將存錢和領錢（消費）帳戶分開，這不是代表他們有非常多的錢，而是避免「過度消費」的行為出現。讓兩邊的帳戶分開，才不會使自己可以「輕易地」拿到錢來花。

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4. 不讓「情緒」影響財務決定

「水能載舟，亦能覆舟」Steve Repak指出，「情緒」這個東西相當難以捉摸，在某些情況下，情緒的反應能夠幫助到我們自己。另一方面，情緒的操控也可能是有害的，尤其涉及到金錢的部分，像是無聊、生氣，或是過於樂觀的狀態下，都可能讓人不知不覺掏錢出來購物。

Steve Repak，懂理財的人不會「允許」情緒凌駕於消費思考之上。此外，當提及長遠的儲蓄目標，他們也不會放任情緒影響投資決策。

投資人一定都聽過股神巴菲特（Warren Buffett）一句相當知名的名言，「當別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我們恐懼。」這句話人人都會說，卻鮮少人能做到！基於事實的財務決定，通常會好過於被情緒操控的決定。

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