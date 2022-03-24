動物園河馬想逃走嚇壞遊客　神勇保安「摸頭殺」擊退　網民話玩命

近日1段神勇保安員制服河馬的影片瘋傳，原來是「驚慄片」！影片顯示印度新德里動物園有隻體型巨大的河馬突然企圖爬出圍欄，遊客嚇得大驚尖叫之時，有名保安奮勇上前，近距離對着河馬舉手示意要打牠，河馬呆呆看了兩眼後大作出威嚇，但保安繼續追擊拍打河馬頭部，竟真的令河馬退回水池內，在沒有傷亡下結束驚險場面。雖說有許多網民大讚保安以「摸頭殺」成功保護遊客，但不少人認為該園圍欄及障礙物明顯不足，保安的舉動其實是在玩命，因為形象可愛的河馬其實是地球最危險的動物之一，「如果河馬願意的話，牠可以殺死那裏所有人」，又指保安伸手一幕如果河馬張口噬咬，可能把整條手臂扯下來。



印度德里國家動物園早前有隻河馬想爬離圍欄，遊客嚇到驚叫四散。（YouTube影片截圖）

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網上討論區及多個外媒近日分享1條動物園河馬影片，印度傳媒指事件發生於新德里的德里國家動物園，當時河馬爬了上水池石牆，半個身跨出了圍欄，姿態像隻暴龍一樣，但樣子呆呆的非常可愛。河馬爬出水面後，原來在圍觀的遊客嚇得馬上後退，現場尖叫聲不斷，這時1名保安趕至，竟然在河馬的頭旁邊極近距離「舉手」阻止其舉動。

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原來保安是舉手示意河馬不聽就打，他更大力拍打河馬的臉，河馬立即大吼一聲反擊，身體輕輕往前一躍，但保安未有被嚇走，站穩陣腳後再次上前，多次拍打河馬頭部，現場傳出歡呼聲。雖然河馬仍有朝保安吼叫，但竟被保安的「摸頭殺」擊敗，真的乖乖躺下浸在水池內。現場遊客在極度驚恐的情況下仍握緊手機，成功拍下保安大戰巨型河馬的畫面。網民大讚保安能幹，快速反應救了其他遊客，將巨大的河馬「拍」回水中，表現神勇。

事實上，影片在今年1月底已在當地瘋傳，惟當時有人估計，保安拍打河馬的方式可能是平日訓練，應該是在示意河馬要退後，尤其河馬最後退回水池時樣子非常乖巧，像在完成訓練後等待獎勵。不過更多人指出動物園的圍欄過矮，而河馬是致命動物，應該安置在設有高牆及適當障礙物的場所內。

其後網上更多討論是指保安當時做法是在玩命，民眾不應鼓勵及稱之為勇敢，「太危險，河馬的咬合力非常可怕，牠可能一口咬死保安」、「牠們看起來很可愛，但實際是地球最危險的動物之一」，又指部分人低估危險性，「天呀，有人覺得河馬會被那幾掌打傷」、「不能稱之為勇敢，動物園應該要有應對措施和設備，現實是動物園明顯沒有安全培訓」。有網民語重心詳解釋，在野外頂級獵食者當中，獅子、獵豹、鱷魚、鬣狗等，可以輕鬆殺害人類的動物，牠們在野外很多時死於河馬的攻擊，河馬牙齒可長達1.2尺、重超過2噸。

然而，有留言為保安抱不平，他當時挺身犯險也是在保護遊客， 「他的勇氣被輕描潔淡寫了，河馬可以趕走獅子和犀牛」、「他勇敢和冷靜救了遊客，應該獲頒一枚獎章」。外媒報道，河馬看似溫馴但極具攻擊性，因為棲息地減少及盜獵問題，每年非洲有500人因河馬而死。

（綜合）