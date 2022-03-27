職場新人返工9日裸辭　呻「上司好西」兼無嘢學　惹網民正反激辯

職場新鮮人當然想在工作中發揮所長，但如果工作內容與預期不符，應該果斷辭職還是堅持到底？最近就有打工仔因上班9天就「裸辭」而感到煩惱，疑惑自己是否過於衝動，所以在討論區發帖向網民請教，又列出3大辭職原因，有網民認為樓主僅工作數天，未必對工作有充分了解，覺得其決定過於倉促；但亦有網民認為樓主目標清晰，知道工作不適合自己便及早了解，認為「唔算衝動」。



樓主指新工作的工作範圍並非自己專科所學，並表示「同上司真係好唔夾」，所以僅工作了9天就辭職，但卻擔心自己是否太魯莽。（《大叔的愛》劇照）

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樓主在Dcard以「返新工第九日resign咗 究竟係咪一時衝動」為題發帖，指自己最初得到這個工作機會時很開心，因為剛剛畢業薪金就有15K（1.5萬元），公司又有免費飯堂，可惜最終只上班9天就提出請辭。

樓主提出的3大原因，包括：

1、無限Ot（加班）

樓主指合約中的工作時間是朝9晚6，但上司要求自己每日要早15分鐘到達，又最少要加班1小時，而且加班沒有補償，令他「覺得自己好似行屍走肉」。

樓主表示自己每日加班，放工回家吃完飯洗好澡已差不多該睡覺，有如行屍走肉。（《大叔的愛》劇照）

2、上司好西（不合理）

樓主認為上司是完美主義者，總是不滿意其工作表現，甚至直斥他「無責任感、唔上心，呢種工作態度係無可能過到probation（試用期）」。而樓主認為自己作為新人，上司卻要求他在2、3日內上手，同時需要有獨立工作能力，他認為並非自己工作態度差，而是上司要求無理。

3、無嘢學

樓主表示自己的專科是人事管理，由於剛畢業，工作時抱有學習心態，想實踐專科所學知識，但現時的工作內容以行政為主，並不是他的專科，擔心不能在自己專科領域深造。

樓主回應網民指自己最不捨得就是公司飯堂，因為員工可全免享用，可以省下不少開支。（《大叔的愛》劇照）

樓主續，自己已經是整個部門最早放工，眼見「呢度嘅同事最長都係做咗4個月」，覺得「中伏」，因此辭職。樓主裸辭後疑惑自己是否太過衝動，遂發文詢問網民意見。

有網民直指「香港地無邊份工唔使OT」及「公司請你唔係學嘢」，認為樓主初出茅廬，不了解職場，因此不支持他匆匆辭職的決定。不過，亦有不少網民覺得樓主的目標明確，知道自己與職位要求不符而提出辭職，認為「走得啱，唔好浪費時間喺達唔到你目標的公司」，所以樓主並不算衝動行事。

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