WFH悲歌│同事仔女狂喊、樓上裝修狂鑽　打工仔呻Zoom開會嘈到拆天

疫情下在家工作（WFH）成常態，但以視像開會時難免會發生難以預計的事，當中噪音問題會令人深受困擾。有打工仔於網上發文大呻，在家工作期間用Zoom開會時「嘈到拆天」，因同事們家中不斷發出各種嘈雜聲音，他不滿道「個個講嘢都鬥大聲咁，不如都係打字算啦？」。有網民深同感受，但亦指有關情況難以解決，笑言「你都可以開個唸佛機加入配合一下，合群都緊要㗎」。



有打工仔於網上發文大呻，在家工作期間用Zoom開會時「嘈到拆天」，因同事們家中不斷發出各種嘈雜的聲音。（GettyImages / VCG）

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該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，表示每次用Zoom開會，除了大量雜聲，基本上聽不到同事說話，無奈道「一個就屋企仔女係咁喊、一個就屋企有人猛咁吸塵、一個就屋企樓上裝修狂鑽嘢、一個就屋企隻狗係咁吠」。

有打工仔於網上發文大呻，在家工作期間用Zoom開會時「嘈到拆天」，因同事們家中不斷發出各種嘈雜的聲音。（《我們與惡的距離》劇照）

有網民留言指出，「其實香港地搵個靜嘅地方真係有啲難」、「其實大家都夾手夾腳侷老細取消zoom meet啫，識做啦，學樓上講播佛音」、「唔係講嘢條友先開咪㗎咩」、「我樓下地盤長期爆石，連電話都無人想同我傾」、「然後老闆話Home Office真係唔係幾方便，樓主再出post：『疫情爆得咁嚴重都要人返公司開會』」。

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