稱確診後復工被炒　打工仔批公司無人情味　網民勸算數重新出發

打工仔若不幸感染新冠肺炎，受《僱傭條例》保障獲得有薪病假，但有打工仔於討論區發文表示，他日前確診後休息了13天，復工後卻收到「大信封」，被公司解僱，他批評「好無人情味」，並問是否可以告公司不合理解僱。



有打工仔於討論區發文表示，他日前確診後休息了13天，復工後卻收到「大信封」，被公司解僱。（《校對女王》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「中咗招，放完病假，返嚟收到大信封」為題發文表示，他從事銷售行業，日前確診後休息了13天，放病假期間沒生意做，復工後就被公司解僱，幸好有給予應有薪酬及年假。他說，家中只有他一人外出上班，卻因此染疫兼傳染給家人，現時一家老小仍有咳嗽和氣喘，又解釋因要等家人檢測結果轉陰性，所以才休息了13天。他無奈道現時只好先休息一下，等疫情放緩再求職。

有網民認為應據理力爭向勞工處舉報，「佢而家畀你嘅係基本要畀，如果不合理解僱仲要賠多份錢！」，亦有網民認為舉報亦難以成立，「唔好玩啦，人哋跟足勞工法例，好難話告㗎喎，又唔係發病期間炒，又補足薪水」、「如果補足就算數啦，休息下，遲啲再重新出發吧」。

根據《僱傭條例》，僱主不應因為僱員須遵守檢疫要求（如隔離檢疫、限制與檢測宣告及強制檢測公告等）而把他解僱，否則或會構成不合理解僱。受影響的僱員可聯絡勞工處勞資關係科尋求協助，並向僱主提出申索。如勞工處調停未能使雙方和解，僱員可要求勞資審裁處裁決其補償申索。勞資審裁處經考慮個案的情況後，如裁定屬不合理解僱，可命令僱主讓僱員復職或再次聘用僱員（須僱主和僱員雙方同意），或命令僱主向僱員支付終止僱傭金。

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