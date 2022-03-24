東航MU5735空難｜尋回逾百殘骸　家屬現場留「8字訊息」網民淚崩

【東方航空MU5735／墜機／空難／失事】東方航空MU5735航班周一（3月21日）在廣西梧州琅南鎮莫埌村附近山谷墜毀，機上132人傷亡未明，搜索行動仍然持續。而MU5735乘客家屬得到當局允許，可以進入原本設在莫埌村民委員會的應急指揮部，等待最新通知。有家屬就在等候登記資料時，用手機寫下「茫茫山海，你在哪裏？」8個字，惹來網民熱議，直指「看哭了」、「感受到當中的萬般無奈…」，又期望早日找到失蹤人員，調查清楚事故原因。



東航MU5735空難｜出事前最後空管機組錄音曝光 網民：聽到哭了…

東航MU5735其中一個黑盒已尋回。（影片截圖）

東航MU5735航班墜機事故進入第四天，國家應急處置指揮部表示，已尋回183份飛機殘骸，包括引擎葉片及渦輪殘件、引擎吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器，以及帶有部份翼梢小翼的機翼殘件，另發現駕駛艙內的機組逃生繩和機組手冊殘片以及部分機組證件。綜合內地媒體報道，MU5735乘客家屬已獲准進入原本設在莫埌村民委員會的應急指揮部，等待新通知。

報道指出，趕到莫埌村的乘客家屬被安排在村委會休息，隨行有身穿寫着「中國衛生」服裝的工作人員陪伴，不少家屬都關心搜索行動會持續到什麼時候。亦有家屬等候工作人員登記資訊時，用手機寫下「一切化為烏有！這是我們離你最近的距離了，茫茫山海，你在哪裏？」。

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當中「茫茫山海，你在哪裏？」8個字引來網民熱議，直指「看哭了」、「真是想想都難過啊…」、「這幾個字，令人心痛」、「生死兩茫茫…」、「感受到當中的萬般無奈…」，又期望早日找到失蹤人員，調查清楚事故原因。