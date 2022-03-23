東航MU5735空難｜出事前最後空管機組錄音曝光　網民：聽到哭了…

【東方航空MU5735／墜機／空難／失事／錄音】東方航空MU5735航班周一（3月21日）在廣西梧州市境內墜毀，現場搜救和「黑盒」搜尋工作正在進行。內地多個傳媒下午公開據報是東航MU5735出事當刻的航空交通管制（ATC）錄音，聽到空管和附近機組事發時不斷接力呼叫MU5735，惟完全沒有回應。錄音引來網上熱論，微博網民直呼「聽到這個太難受了」、「太恐怖了」、「聽不到對方回覆真的很絕望」。



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東航MU5735失事第3天，現場搜救仍然持續，尚未確認飛機墜機原因。內地多個傳媒今午公開據報是東航MU5735出事時的航空交通管制（ATC）錄音，聽到空管和附近機組事發時不斷接力呼叫MU5735，包括「海南7152：東方5735，廣州叫你」、「幫忙再叫一下東方5735，看能不能叫出來」、「裏面嘗試叫一下東方5735」，可是一直未有回應。

即睇空管及附近機組接力呼叫MU5735經過▼▼▼

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錄音引來微博網民廣傳，大批網民直呼「聽到這個太難受了」，「哭了…」、「聽到這個太難受了，都在尋找5735」、「太恐怖了」、「到底發生了什麼，連呼叫塔台求援的機會都沒有」、「聽不到對方回覆真的很絕望」、「多麼想聽到一句回覆」。也有網民仍然期盼失蹤機組人員及乘客平安。

搜救人員找到較大的機體殘骸。（新華社）

昨日（3月22）日晚間，中國民航局相關人員通報，東方航空MU5735於周1一（3月21日）下午2時17分保持巡航高度8900米進入廣州管制區，6分鐘後、下午2時20分，管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆，再3分鐘後、下午2時23分，MU5735航班雷達信號消失。