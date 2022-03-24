東航MU5735空難｜22歲女直播主墜機！遺手寫紙心碎　最後留言曝光

【東方航空MU5735／墜機／空難／失事】東方航空MU5735航班周一（3月21日）在廣西梧州琅南鎮莫埌村附近山谷墜毀，搜索行動仍然持續。日前救援人員發現多樣失蹤人員隨身物品，其中一張寫着「平安扣」的紙，引起網民關注，而內地媒體《紅星新聞》報道，這張紙的主人，原來是一名從事珠寶玉石行業的22歲女直播主。



東方航空MU5735航班空難踏入第4天，搜索行動仍然持續。央視日前報道，救援人員在墜機搜救區發現了飛機殘骸及失蹤人員銀包、身份證、銀行卡等隨身物品，其中有一張介紹「平安扣」字眼的紙，觸動了網民神經。

墜機現場發現的「平安扣紙條」。（央視）

這張紙雖然已被燒得殘破，但仍見到上面寫着：「平安扣，外圈是圓的…闊天地混沌。內圈也是圓…徵着我們內心的平寧安遠。平安扣整體圓滑順暢，寓意事事圓滿，事業一帆風順，家庭圓滿幸福。平安扣中平安兩字，寓意明確，象徵歲歲平安，扣住平安健康長壽，整體設計簡單大方，沒有繁瑣的雕刻設計，能把玉石最素樸的美凸顯出來，勾勒出人們…生活的企盼。」

「平安扣」紙張曝光後，網民猜測該遺物擁有者從事珠寶玉石行業，且從事直播，因為MU5735航班曾被稱為「珠寶從業人員專線」。而內地媒體《紅星新聞》引述在雲南德宏傣族景頗族自治州做珠寶生意的陳先生證實，這是一位曾在其分管項目下工作的女孩小周留下的筆記。

報道指，女孩小周今年大約22歲，與人相處融洽，性格上進，聲線好聽，負責深夜場直播工作，此次搭乘東航MU5735航班，原本是為了去廣州做直播。報道又提到，「平安扣」筆記是小周做翡翠直播時用來介紹的說明筆記。

東航MU5735其中一個黑盒已尋回。（影片截圖）

另外，於3月20日，即登機前一天小周曾在社交媒體寫下，「我覺得女孩子就應該人間清醒，努力上進，自律且堅定，妳要記住：是花自然香，是愛自然長」，詎料翌日便登上了失事東航MU5735航班，失去音訊。

東方航空MU5735航班機上共有132名機組人員及乘客，目前生死未卜，搜救工作仍在進行。