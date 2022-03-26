下身這樣穿太犯規！　美女穿丁字褲逛便利店　本尊回應理由超正當

下身只穿丁字褲（T-back）去便利店，不是太暴露了嗎？近日台灣網上瘋傳1名長腿美女逛便利店的照片，只見她上身穿着白色背心運動上衣，下身卻只有黑色丁字褲，露出雪白的長腿，隨即引來網民評論，有人直指「道德在哪？尊嚴在哪？底線在哪？聯絡方式在哪？IG連結在哪？」，有人更稱要正該便利店「朝聖」，希望遇到相中美女，又詢問「還缺店員嗎？」、「好漂亮，身材也很棒」，又笑言「難怪便利超商人員都很少離職的」。

帖文其後引來本尊回應稱，指當時去了墾丁潛水才會穿成這樣。



有網民近日於網上發文表示在便利店捕捉到一名美女，只見照片中的正妹穿着性感，下身只穿着一條丁字褲，露出雪白的長腿。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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有台灣網民於facebook群組「爆廢公社」上發文，稱「在超商捕捉到滿（蠻）開放的女孩」，只見照片中的女生戴着鴨嘴帽及口罩，上身穿着白色運動內衣，下身只穿着一條丁字褲，站在貨架露出纖腰，即使隔着口罩也見她正笑着，加上露出長美腿，讓一眾網民大呼心動。

帖文引來不少網民留言問美女到底是誰，紛紛「求IG」、「我該去哪朝聖？」、「太過分了，超商在哪？」。有人質疑相中美女衣着太暴露，但有網民回應指「沙灘旁的便利商店常見呀」、「在海邊的超商，很正常的」，籲其他網民勿大驚小怪，又大讚美女「身材好，皮膚又白」、「是女神無誤」。

其後有網民指出相人女生正是「台中保時捷女神」WaWa，其Instagram坐擁6.6萬名粉絲，愛潛水的她不時分享到海邊玩樂的照片，讓人大飽眼福，而且脫下口罩後，顏值更高了一級。

相片熱傳後引出WaWa親身回應，為一身衣着解畫：「我真的去潛水的…」並附上穿蛙鞋在海中浮潛的照片，身上穿着同1運動內衣及丁字褲，當時她是去便利店買飲品，所以這身衣着很正常，又笑指胸部比網民猜想的更豐滿。

不過，有網民發現照片是去年10月的舊照，如今卻突然翻出瘋傳，懷疑是有人擺拍衝人氣，WaWa則在IG限時動態稱「受寵若驚！」，又感謝所有人對她的愛戴。

WaWa親身為一身解釋解畫，表示「我真的去潛水的…」。（（IG「wawa00321」圖片）

「台中保時捷女神」WaWa常在IG分享美照▼▼▼

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