熱傳「齙牙女神」照　原來是這日本女團偶像　收起傲人身材同樣美

近日一名網友在PTT詢問「能接受女生有點暴牙（齙牙）嗎？」，並附上數張清涼的泳裝寫真照，沒想到該貼文被網民們推爆，並紛紛留言誇讚，「這重點不在暴不暴牙」、「你說爆什麼？」



常常有人在表特板分享正妹照時，會被網民揶揄「這裡是『表特』，不是『奶特』」，意思是不要只看身材不管顏值。

不過這位有點微暴牙的美女則廣受鄉民好評……（點擊放大瀏覽原PO貼出的照片）▼▼▼

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原來她是日本妹子「村島未悠」。村島未悠時常在個人IG「@happy_miyu0827」上分享生活照，不過鮮少PO出穿著清涼的照片，將傲人的身材隱藏起來，展現甜美可愛的一面。

網民們看完她的清涼寫真，紛紛留言表示，「你說爆什麼？」、「爆，都爆」、「哪有暴牙，爆在別的地方吧」、「這個程度完全Ok」、「是什麼蒙蔽了我的雙眼」、「標題爆錯地方了吧」。

曾是E-girls家族成員、CHERRSEE女團偶像 生活照同樣甜美（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】