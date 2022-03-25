「見字飲水」註冊成商標　網民洗版式鬧爆　IG、FB專頁突消失

「見字飲水」本來是近年爆紅的潮語，港人在社交平台等常常用來互相問候，惟昨日爆出這4個字已被「見字飲水協會」創辦人藍賢康擔任董事和股東的公司，註冊成為商標。事件曝光後引來網民熱議，不只廣告界人士非常關注，連網民都湧進facebook專頁「見字飲水協會」不斷洗版式留言批評，直至今日中午，有人發現該專頁及Instagram帳戶都突然消失，未能登入亦搜尋不到。



昨日社交平台突傳出消息，指「見字飲水」已於2020年被註冊成商標，由FB專頁「見字飲水協會」創辦人藍賢康董事和股東的公司「Valkyrie Agency Limited」申請，而該專頁的簡介上，亦已加上商標註冊符號「®」。

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事件掀起全城熱議，不少網民都洗版湧至專頁留言，批評他將網上流行的潮語據為己有，又紛紛貼出比2020年更早出現過的「見字飲水」，質疑藍賢康並非創詞人，亦有人指棟篤笑藝人黃子華亦應將自己創作的潮語註冊，「佢啲棟篤笑創作咗咁多潮語，如果有版權收，收到手軟」。另有網民指出「見字飲水協會」專頁有大量版權不明的相片和MEME改圖，質疑他同樣在侵權。

藍賢康其後在個人社交平台表示，自己是為錢而註冊「見字飲水」，直言「話我為錢真係駁唔到」，又揶揄社交媒體編輯「一星期偷幾個post出就有萬幾蚊袋」，令他十分「葡萄」，指「無理由唔搵下錢」，並貼上自己2019年寫着「見字飲水」4個字的帖文。

藍賢康昨日回應《香港01》稱，「見字飲水」四字原是朋友間流傳的潮語，他創立「見字飲水協會」FB專頁後「發揚光大」，經商標註冊公司提醒後註冊。目前已成功索償五位數字金額，他又自稱是「受害者」。惟網民對藍賢康的解釋不收貨，其fb專頁亦有大量批評留言，專頁至今午卻突然消失。

警方在去年6月的禁毒宣傳中，亦有使用「見字飲水」一詞；天文台亦曾使用該詞宣傳天氣知識。

「見字飲水」被註冊成商標 擁有者曾索償五位數 廣告界斥勒索

翻查資料，「見字飲水」是Google香港2020年度熱爆意思搜尋的第三位，當年10大排行如下▼▼▼