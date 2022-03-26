20歲仔網購包皮環切器自割包皮　操作不當流血不止　下體劇痛求醫

陽具又名「子孫根」，任何手術都應找專業醫生進行，切勿自行處理，否則有機會「空前絕後」。深圳20多歲男子受包皮過長問題困擾，但報稱因工作忙碌，決定自行網購包皮切割縫合器，自己在家中DIY割包皮，卻因操作不當導致下體血流不止，幸好到醫院做緊急手術縫合後無大礙。醫生強調，普通人不應自行割包皮，否則有機會導致傷口感染、外觀畸形、包皮缺血，甚至出現陽具壞死等情況，後果極為嚴重。



深圳20多歲的王先生網購包皮切割縫合器，自己在家割包皮，卻因操作不當導致下體血流不止。（「澎湃新聞」影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

20多歲的王先生一直覺得自己的包皮過長，但因近日工作忙碌，於是網購包皮切割縫合器解決問題，他反復閱讀操作說明，在沒有消毒環境和麻醉藥的情況下，自行切割包括。由於他太過緊張，操作不當導致未能縫合，下體不單血流不止，更傳來一陣劇痛。王先生嘗試按壓止血不果，而且越來越痛，只好立即召救護車到醫院求醫。

王先生到達醫院時面色發青地捂着下體，醫生發現他的包皮裂開得很深，鮮血直流，下體腫脹得十分嚴重，因此立即為其進行手術，修整和縫合包皮。幸好留院數天後，王先生康復出院，平安回家休養。

王先生到達醫院時面色發青地捂着下體，醫生發現他的包皮裂開得很深，鮮血直流，下體腫脹得十分嚴重。（示意圖／Getty Images）

《瀟湘晨報》報道指出，在內地網購平台只要打「包皮環切器」，就能輕易搜索到不少相關商品，並聲稱「自己就能操作，操作簡單方便，醫院同款，剪皮無痛，剪皮無血」。該報記者向商家查詢是否有風險，客服竟然表示「沒有任何風險，唯一的風險是，低於24小時強行拆線的，會有1至3周月的包皮水腫，要等待康復後才能做」，又強調「按照操作指南不懂諮詢，售後是沒問題的」。

不過，醫生指出，王先生的病例並不罕見，因醫院每年也總會接到好幾宗自行在家割包皮，最後要到醫院求醫的病例。醫生強調，割包皮在醫學上雖是小手術，但並不代表普通人就可自行切割，否則有機會導致傷口感染、外觀畸形、包皮缺血，甚至出現陽具壞死等情況。

（澎湃新聞／瀟湘晨報）

同場加映：淘寶售DIY割包皮器 悲慘男稱切掉一半 醫生：斷咗駁返都有問題